„Już rok”: Gisele Bündchen opowiada o swoim codziennym życiu jako matka trójki dzieci

Brazylijska supermodelka Gisele Bündchen dzieli się z nami rocznym okresem czułości dla swojego trzeciego dziecka, publikując zdjęcia rodzinne na Instagramie. Pierwsze urodziny ukazują spełniony charakter matki, otoczonej starszymi dziećmi i partnerem Joaquimem Valente.

Kameralna i skromna uroczystość

28 stycznia 2026 roku Gisele opublikowała karuzelę zdjęć, na których jej najmłodszy syn, sfotografowany od tyłu, zdmuchuje swoją pierwszą świeczkę obok dużego balonu z napisem „Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin”. Zdjęcia uchwyciły „skradzione chwile”: macierzyńskie uściski, chwile sportowe z ojcem Joaquimem i czułe interakcje ze zwierzętami domowymi. W podpisie podzieliła się swoimi emocjami: „Nie mogę uwierzyć, że minął już ponad rok, odkąd przyszedłeś, by pobłogosławić nasze życie. Dziękuję Ci, Boże, za tak wiele”.

Matka trójki dzieci: równowaga w rodzinie patchworkowej

Brazylijska modelka wychowuje Benjamina (15) i Vivian (12), dzieci z małżeństwa z komentatorem sportowym i byłym zawodowym futbolistą amerykańskim Tomem Bradym, z którym rozwiodła się w 2022 roku po 13 latach małżeństwa. Wraz z mężem, instruktorem jiu-jitsu Joaquimem Valente, wita to trzecie dziecko jako nowy rozdział w życiu. Zdjęcia te ilustrują harmonijne codzienne życie, w którym sport, natura i czułość łączą się, otaczając ich najmłodsze dziecko.

Świadectwo prawdziwej miłości

Na tych fotografiach Gisele portretuje rodzicielstwo z dala od blasku fleszy. Chroni prywatność syna, jednocześnie celebrując proste radości wielopokoleniowej rodziny, wypełnione śmiechem, zabawą i duchową wdzięcznością. Uchwycone chwile ukazują autentyczną intymność, gdzie miłość, współudział i życzliwość biorą górę nad medialnym szumem. Każde zdjęcie zdaje się opowiadać historię cennych, wspólnych chwil, podkreślając wagę obecności i czułości w codziennym życiu, z dala od zgiełku świata zewnętrznego.

Gisele Bündchen przekształciła w ten sposób pierwsze urodziny swojego trzeciego dziecka w deklarację miłości rodzinnej, udowadniając, że macierzyństwo (zwykle) pomnaża szczęście. To dzielenie się wspomnieniami przypomina o jej odporności: od ikony mody do matki trójki dzieci, uosabia spokój i głęboką równowagę.