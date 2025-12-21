Search here...

„Nowa Madonna?”: Kim jest Adela, nowa ikona, która wywołuje poruszenie?

Léa Michel
Adéla Jergová, 22-letnia słowacka piosenkarka znana pod pseudonimem Adéla, jest przez niektórych nazywana „nową Madonną” ze względu na swój odważny styl i występy. Uosabia pokolenie asertywnych gwiazd popu, które są równie prowokujące, co urzekające, a jednocześnie prezentują unikalną tożsamość artystyczną.

Od początków do międzynarodowego uznania

Urodzona w 2003 roku w Bratysławie na Słowacji, Adéla dorastała w Moskwie, gdzie od trzeciego roku życia otaczał ją balet. Zainspirowana Hannah Montaną, marzyła o karierze muzycznej. Tańcząc samoukiem, nauczyła się angielskiego, oglądając amerykańskie seriale telewizyjne i szybko poczuła się „zamerykanizowana”, co odróżniało ją od konserwatywnego słowackiego społeczeństwa. Jako nastolatka dołączyła do Wiedeńskiego Baletu Państwowego, a następnie przeniosła się do Londynu i Los Angeles, aby rozwijać karierę.

W 2023 roku wzięła udział w Dream Academy, programie survivalowym, w którym odpadła przedwcześnie pomimo wykonania utworu „Pink Venom” południowokoreańskiego girlsbandu Blackpink. To doświadczenie, które opisuje jako „najgorszy rok w swoim życiu”, zapewniło jej sławę dzięki serialowi dokumentalnemu Netflixa „Pop Star Academy: Katseye”.

Wybuchowa kariera i prestiżowe współprace

Adéla rozpoczęła karierę solową w 2024 roku piosenką „Homewrecked”, chwaloną przez magazyn „Out”, a następnie „Superscar”. W 2025 roku kanadyjska artystka, muzyk i piosenkarka Grimes skontaktowała się z nią za pośrednictwem TikToka, aby współprodukować „MachineGirl”, do którego powstał teledysk z Sofią Wylie i w którym producentka wystąpiła epizodycznie. Podpisując kontrakt z wytwórnią Capitol Records, wydała „DeathByDevotion” (wyprodukowany przez Dylana Brady'ego), a następnie w sierpniu EP-kę „The Provocateur”, a w 2026 roku supportowała Demi Lovato.

Dlaczego porównuje się ją do Madonny… i dlaczego się wyróżnia

Wielu postrzega Adelę jako „nową Madonnę” ze względu na jej teksty o przyjemności, prowokacyjną choreografię i buntowniczą postawę, która przełamuje normy. Niczym Królowa Popu, łączy wybuchowy pop z tańcem. Jednak Adéla podkreśla swój „wyjątkowy i niezrównany styl”: jej teksty teatralnie wyolbrzymiają jej prawdziwe życie, a jej muzyka popowa zawiera wyrafinowane harmonie. Nie naśladuje, lecz tworzy na nowo.

Krótko mówiąc, Adéla reprezentuje wyzwolony, przyjazny queer i globalny styl popu, zrodzony w erze TikToka i reality show. Jej błyskawiczny awans – od eliminacji z reality show do artystki podpisującej kontrakt z Capitolem – dowodzi, że nie jest tylko naśladowczynią: jest prawdziwą spadkobierczynią, która tworzy własną legendę.

Kim Kardashian zdradza swój ulubiony trik, dzięki któremu (prawie) nigdy więcej nie założysz biustonosza

