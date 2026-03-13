W koronkowej sukience ta amerykańska modelka przyciąga uwagę

Na imprezie Vanities w Los Angeles Kaia Gerber po raz kolejny skradła show. Amerykańska modelka i aktorka, córka supermodelki Cindy Crawford, odświeżyła kultową małą czarną, nadając jej nowoczesny i niezwykle szykowny charakter.

Kreacja Givenchy łącząca tradycję z nowoczesnością

Na tę okazję Kaia Gerber założyła sukienkę Givenchy wykonaną z delikatnej koronki i z lekką spódniczką tutu, nawiązującą do klasycznego baletu. Ta kreacja łączyła ponadczasową elegancję czerni z eterycznym urokiem, prezentując sztukę kontrastu, którą młoda kobieta opanowała do perfekcji. Bez zbędnych dodatków, Kaia postawiła na prostotę: czarne, lakierowane czółenka podkreślały jej figurę i pozwalały skupić całą uwagę na centralnym punkcie stroju.

Naturalny i promienny wygląd

Modelka postawiła na naturalny look. Jej włosy, rozpuszczone w miękkie fale, swobodnie opadały na ramiona, podkreślając subtelną równowagę między elegancją a swobodnym stylem. Jej look dopełniał promienny makijaż, podkreślający promienną cerę i ciepłe odcienie, przywodzące na myśl łagodną kalifornijską wiosnę.

Dziedzic stylu

Kaia Gerber po raz kolejny potwierdza swój status wschodzącej ikony mody. Idąc w ślady swojej matki, Cindy Crawford, sprawia, że każde jej pojawienie się staje się prawdziwym wydarzeniem w świecie mody. Kilka tygodni wcześniej oczarowała publiczność na gali Film Independent Spirit Awards kolejną kreacją Givenchy, demonstrując swoją lojalność wobec paryskiego domu mody i zamiłowanie do czystych linii.

Dzięki tej nowej interpretacji małej czarnej, Kaia Gerber oddaje hołd ponadczasowemu strojowi, jednocześnie nasycając go własną wizją: nowoczesną i pewną siebie. To stylizacja, która potwierdza – gdyby to było potrzebne – że przyszłość stylu jest w dobrych rękach.