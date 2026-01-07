Search here...

„Nowa muza mody”: Chase Infiniti pokazuje mięśnie brzucha i wzbudza sensację

Léa Michel
@chaseinfiniti/Instagram

Wschodząca gwiazda roku 2025 dzięki swojej wyróżniającej się roli w filmie „One Battle After Another”, Chase Infiniti nadal zaznacza swoją obecność i styl. Na początku stycznia 2026 roku amerykańska aktorka pojawiła się na czerwonym dywanie Critics' Choice Awards w architektonicznym dziele z kolekcji Louis Vuitton wiosna/lato 2026. Nominowana do nagrody dla najlepszej aktorki u boku Emmy Stone i Amandy Seyfried, ugruntowała swoją pozycję nowej muzy zarówno filmu, jak i mody.

Połączenie wdzięku i mocy

Skrojony na miarę strój Chase Infiniti łączy długą spódnicę z awangardowym, krótkim topem. Ten dwuczęściowy strój w maślanym żółtym kolorze gra kontrastami: wysokim dekoltem, marszczonym gorsetem i ramionami podkreślonymi efektowną peleryną o rzeźbiarskiej objętości. Rezultat: sylwetka, która łączy w sobie siłę, elegancję i nowoczesność, idealnie współgrając z energią, którą aktorka emanuje na dużym ekranie.

Zdecydowany nacisk na prostotę w kwestii dodatków

Aby zrównoważyć efektowną architekturę stylizacji, Chase Infiniti postawił na stonowane, a zarazem wyrafinowane dodatki: spiralne srebrne kolczyki-koła, bransoletkę wysadzaną diamentami i minimalistyczne obrączki. Jego promienny makijaż w różowych odcieniach i gładkie włosy otulające twarz dodały całości miękkości i świeżości.

Look, który natychmiast wywołał sensację w mediach społecznościowych, gdzie można było przeczytać komentarze w stylu „nowa muza mody” i „świeży” . Stylizacja nie przyćmiewa całości, a każdy detal podkreśla jej kontrolowaną i spójną estetykę.

Wschodząca gwiazda o już kultowym stylu

Chase Infiniti dominuje na czerwonym dywanie z pewnością siebie doświadczonej gwiazdy. Zdobywszy sławę dzięki intensywnej i pełnej niuansów roli Willi w filmie „One Battle After Another”, aktorka zdobyła swoją pierwszą dużą nominację, co stanowiło przełomowy moment w jej karierze.

Tymczasem jej efektowne występy na imprezach towarzyskich przykuły uwagę obserwatorów mody: odważne sylwetki, czyste linie i dbałość o detale stworzyły rozpoznawalny już styl. Pomiędzy kontrolowaną śmiałością a asertywną elegancją, Chase Infiniti nie tylko się rozwija; buduje rosnącą pozycję, która plasuje ją w gronie wschodzących gwiazd nowego pokolenia Hollywood.

Dzięki talentowi, charyzmie i wyrzeźbionej sylwetce Chase Infiniti staje się wschodzącą gwiazdą kina... i mody.

