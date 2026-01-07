Hailey Bieber, mama w kostiumie kąpielowym, która podbija media społecznościowe

Hailey Bieber rozpoczęła rok 2026 w blasku słońca i stylu. Amerykańska modelka i przedsiębiorca niedawno udostępniła serię zdjęć ze swoich rodzinnych wakacji w tropikach, które szybko przyciągnęły uwagę jej fanów. W ciągu kilku godzin zdjęcia przykuły uwagę jej fanów, którzy byli zachwyceni jej modowymi wyborami.

Strój z nadrukiem w panterkę, który przyciągnie wzrok każdego

Sercem tego wpisu stał się jednoczęściowy kostium z nadrukiem w panterkę, który szybko stał się głównym elementem karuzeli. Sukienka, ozdobiona wycięciami, łączy głęboki dekolt z odkrytymi plecami i krzyżującym się sznurowaniem z przodu, tworząc graficzne wycięcia na biuście. Krótki krój podkreśla figurę, jednocześnie podkreślając talię. Wierna swojemu minimalistycznemu stylowi, Hailey Bieber podpisała swój wpis prostym podpisem „gotowa!” , pozwalając, by zdjęcia mówiły same za siebie.

Stylowy i elegancki wygląd na plażę

Na innym zdjęciu młoda mama pojawia się w podobnie skrojonym czarnym topie, z centralnym sznurowaniem i głębokim dekoltem. Detale robią różnicę: dopełnia go subtelną biżuterią, w tym kolczykami-kołami i diamentowymi zawieszkami, które dodają stylizacji szyku, nie przytłaczając jej. Cała seria kładzie nacisk na wyrafinowaną estetykę: gra świateł, tropikalne tła i ciasne kadrowanie przywodzą na myśl sesję zdjęciową, a nie prosty album ze zdjęciami z wakacji.

Entuzjastyczne reakcje były natychmiastowe. Wśród komentarzy znalazły się: „stylowa mama” i „wspaniała”. Jej fani chwalili zarówno jej poczucie stylu, jak i emanującą z niej pewność siebie.

Wakacje czy nie, Hailey Bieber po raz kolejny potwierdza swój status ważnego wzorca mody, tym razem jako młoda matka.