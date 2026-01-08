Search here...

Rihanna robi furorę tym odważnym, a zarazem stylowym lookiem na Walentynki.

Naila T.
@badgalriri/Instagram

Rihanna niedawno oczarowała swoich 149 milionów obserwujących na Instagramie, ujawniając przedsmak nowej walentynkowej kolekcji swojej marki Savage X Fenty. Na serii zdjęć udostępnionych na jej koncie piosenkarka i przedsiębiorczyni pozuje w czerwonej bieliźnie, która łączy w sobie śmiałość, glamour i pewność siebie.

Intensywny czerwony look, coś pomiędzy glamourem a samopotwierdzeniem

Sfotografowana od tyłu Rihanna ma na sobie szorty z wysokim stanem. Pasujący do nich biustonosz, ozdobiony delikatnymi marszczeniami, dopełnia stylizację, która jest zarówno wyrazista, jak i olśniewająca. Żywa czerwień, symbol namiętności, została tu odważnie podkreślona w wizualiach, które są równie estetyczne, co wyraziste.

Rihanna, matka trójki dzieci rapera A$AP Rocky'ego, uosabia pewną siebie i wyzwoloną kobiecość. Nadal eksponuje swój nieskrępowany urok, daleki od tradycyjnych oczekiwań poporodowych. Ten mocny przekaz idealnie wpisuje się w inkluzywną i społeczną wizję redakcyjną Savage X Fenty.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez badgalriri (@badgalriri)

Kampania pomiędzy mitologią a wzmocnieniem

Podpis pod postem jest jednoznaczny: „Afrodyta była dzika ❤️ Kolekcja walentynkowa dostępna na savagex.com”. To ukłon w stronę greckiej bogini miłości i piękna. Jak to w swoim zwyczaju, Rihanna łączy fantazję z marketingiem, aby lepiej wyrazić swoją wizję: marki celebrującej wszystkie formy pożądania i wszystkie typy sylwetki.

Kolekcja na Walentynki 2026 koncentruje się na miękkich tkaninach i dopasowanych krojach, zaprojektowanych tak, aby podkreślać sylwetkę, nie ograniczając jej. Strój zaprezentowany przez Rihannę idealnie oddaje tę równowagę między odważną estetyką a wygodą.

Rihanna zawsze na czele swojego imperium modowego

Ten pokaz mody miał miejsce zaledwie kilka dni po tym, jak gwiazdę zauważono w Los Angeles w czerwonej skórzanej kurtce, która również wywołała spore poruszenie. Choć jej fani wciąż liczą na muzyczny powrót, Rihanna z pewnością kontynuuje swoją drogę do sukcesu w świecie mody i przedsiębiorczości.

Savage X Fenty, wyceniana na prawie miliard dolarów, ugruntowała swoją pozycję jako wiodąca marka w branży bieliźniarskiej. Wyróżnia się nie tylko inkluzywnym pozycjonowaniem, ale także umiejętnością przekształcania każdej kampanii w autentyczny wyraz stylu i wartości.

Walentynki naznaczone pożądaniem

Dzięki tej nowej kolekcji Rihanna potwierdza swój wpływ na modę i wizerunek. Dzięki dopracowanemu lookowi, mocnemu przekazowi i dopracowanej inscenizacji, wciąż redefiniuje standardy współczesnego glamouru.

Podsumowując, ten występ Rihanny to coś więcej niż zwykły post na Instagramie – to część idealnie wyważonej strategii marki, w której to, co osobiste, staje się kwestią polityczną, a bielizna symbolem siły.

Naila T.
Naila T.
Analizuję trendy społeczne, które kształtują nasze ciała, naszą tożsamość i nasze relacje ze światem. Motywuje mnie zrozumienie, jak normy ewoluują i zmieniają się w naszym życiu oraz jak dyskursy na temat płci, zdrowia psychicznego i obrazu siebie przenikają codzienne życie.
Article précédent
„Nowa muza mody”: Chase Infiniti pokazuje mięśnie brzucha i wzbudza sensację
Article suivant
Chciała nałożyć makijaż w ciemności i jej twarz się odmieniła: ta aktorka opowiada swoją historię

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Dlaczego trzeba się żenić, żeby być szczęśliwym?”: Ta piosenkarka łamie tabu

Rosé, ikoniczny głos południowokoreańskiego girlsbandu Blackpink, niedawno szczerze opowiedziała w podcaście Session 46: Rosé | Therapuss z Jakiem...

O tej modelce mówi się, że jest najbogatsza ze wszystkich modelek Victoria's Secret.

Zniknęła z wybiegu prawie 20 lat temu, ale jej wpływ nigdy nie osłabł. Ikona wybiegu, Gisele Bündchen, przekształciła...

Chciała nałożyć makijaż w ciemności i jej twarz się odmieniła: ta aktorka opowiada swoją historię

Powracając na plan programu „LIVE with Kelly & Mark” 5 stycznia 2026 roku, Kelly Ripa rozbawiła publiczność, wyjaśniając,...

„Nowa muza mody”: Chase Infiniti pokazuje mięśnie brzucha i wzbudza sensację

Wschodząca gwiazda roku 2025 dzięki swojej wyróżniającej się roli w filmie „One Battle After Another”, Chase Infiniti nadal...

Hailey Bieber, mama w kostiumie kąpielowym, która podbija media społecznościowe

Hailey Bieber rozpoczęła rok 2026 w blasku słońca i stylu. Amerykańska modelka i przedsiębiorca niedawno udostępniła serię zdjęć...

Amy Schumer wywołuje sensację swoją sesją zdjęciową promującą pozytywne podejście do ciała, która przełamuje schematy.

Amy Schumer dała mocny sygnał na początku 2026 roku, biorąc udział w nieretuszowanej sesji zdjęciowej, zorganizowanej przez jej...

© 2025 The Body Optimist