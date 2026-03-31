Młoda matka, ta aktorka świętuje swoje 26. urodziny podczas rejsu statkiem

Anaëlle G.
Amerykańska aktorka, piosenkarka i autorka tekstów piosenek Halle Bailey świętowała swoje 26. urodziny rejsem statkiem w otoczeniu bliskich, dając fanom przedsmak chwili wytchnienia po wyjątkowo pracowitym okresie. Znana z roli w aktorskiej adaptacji filmu animowanego „Mała Syrenka”, udostępniła na swoich kontach w mediach społecznościowych kilka zdjęć, na których promienieje w słońcu, ubrana w zieloną sukienkę, a jej długie warkocze ozdobione perłami dopełniają letni look.

Zasłużony odpoczynek dla Halle Bailey

W podpisie do swojego wpisu Halle Bailey wyraziła wdzięczność za ten wyjątkowy dzień, wspominając o obecności bliskich i przyjemności chwili wytchnienia od obowiązków zawodowych. Ten wyjazd to mile widziany odpoczynek po intensywnej trasie promocyjnej związanej z jej ostatnimi projektami.

Uroczystość w gronie bliskich

Z tej okazji Halle Bailey zaprezentowała również elegancki, dwupoziomowy tort urodzinowy ozdobiony orchideami i złotymi akcentami. Pod jej postem napłynęły liczne wiadomości ze wsparciem i gratulacjami, w tym od osób publicznych i członków rodziny.

Od narodzin swojego pierwszego dziecka w grudniu 2023 roku, Halle Bailey regularnie dzieli się osobistymi refleksjami na temat macierzyństwa i ewoluującej relacji z własnym ciałem. We wcześniejszym wpisie w mediach społecznościowych przyznała, że odczuwała pewien niepokój związany ze zmianami fizycznymi po ciąży. Wyjaśniła, że napięty harmonogram zdjęć i obowiązków rodzinnych utrudniał jej regularne ćwiczenia.

Pozytywny przekaz o samoakceptacji

Pomimo tych wyzwań, Halle Bailey podkreśla wagę współczucia dla samej siebie. Zachęca swoich fanów, aby doceniali każdy etap życia i nie byli zbyt surowi wobec siebie, jeśli chodzi o naturalne zmiany zachodzące w ciele.

Ten nowy rok zapowiada się szczególnie pracowicie dla Halle Bailey, która realizuje swoje projekty artystyczne, jednocześnie godząc życie rodzinne. Jej ostatni wpis ilustruje pragnienie znalezienia równowagi między karierą a dobrym samopoczuciem osobistym – przesłanie, które rezonuje z wieloma internautami.

Świętując swoje urodziny, wybierając się nad morze, Halle Bailey podkreśla wagę odpoczynku, zwłaszcza po intensywnych okresach pracy. Jej szczera opowieść o macierzyństwie i samoocenie przyczynia się do bardziej zniuansowanej i realistycznej dyskusji na temat oczekiwań często związanych ze sławą.

Krytykowana za swoje ciało modelka Heidi Klum odpowiedziała zdumiewającym aktem wyzwolenia.

