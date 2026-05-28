W białej sukience midi Sofía Vergara tworzy świetlisty look

Anaëlle G.
Kolumbijsko-amerykańska aktorka, modelka, producentka i prezenterka telewizyjna Sofía Vergara, znana przede wszystkim z roli w serialu „Współczesna rodzina”, udostępniła na Instagramie serię słonecznych zdjęć z okazji weekendu Dnia Pamięci. Pozowała w eleganckiej białej sukience midi, tworząc jasną i letnią stylizację. Jej występowi towarzyszyło ciepłe przesłanie: „Feliz Memorial Day weekend” (Szczęśliwego weekendu z okazji Dnia Pamięci).

Elegancka biała sukienka midi

Centralnym punktem tej stylizacji jest biała sukienka midi, którą założyła Sofía Vergara. Prostota i blask emanują z niej dzięki temu, że ma długie rękawy i okrągły dekolt. Sukienka o dopasowanym kroju, sięgająca do połowy łydki, ma wyjątkowo twarzową długość midi. Nieskazitelna biel, świetlista i ponadczasowa, idealnie wpisuje się w słoneczną atmosferę tego wiosennego święta.

Proste dodatki i towarzyskie świętowanie

Aby uzupełnić swoją kreację, Sofía Vergara postawiła na stonowane dodatki: przezroczyste szpilki, okulary przeciwsłoneczne i kopertówkę w kolorze cielistym, a wszystko to podkreślone jej brązowymi włosami z przedziałkiem na środku. Podczas karuzeli pojawiła się w towarzystwie swojego psa, Amore, i bliskiej przyjaciółki, w serdecznej atmosferze. Na swoim Instagramie podzieliła się również fragmentem oferty imprezy: domowymi makaronikami, tortem i pizzą, tworząc atmosferę dzielenia się.

Spełniona i pewna siebie aktorka

Poza tym promiennym wyglądem, Sofía Vergara niedawno opowiedziała o swojej osobistej ewolucji. Choć przyznaje, że jej stosunek do wizerunku zmienił się na przestrzeni lat, w pełni akceptuje ten nowy etap w życiu. Jak twierdzi, czuje się dziś najbardziej spełniona przede wszystkim na płaszczyźnie zawodowej: „Teraz mogę robić, co chcę” – wyznała, wspominając o swoim pragnieniu odkrywania nowych horyzontów, zwłaszcza w filmach wysokobudżetowych.

W tej białej sukience midi, założonej w weekend Dnia Pamięci, Sofía Vergara stworzyła promienną stylizację. Stylizacja, która odzwierciedla rozkwit aktorki, która czuje się równie swobodnie w swoim stylu, co w swoich ambicjach.

