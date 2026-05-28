Ta błyszcząca sukienka, którą nosi Hilary Duff, oczarowuje fanów

Dwadzieścia jeden lat po swoim ostatnim występie, amerykańska aktorka i piosenkarka Hilary Duff powróciła w spektakularny sposób na galę American Music Awards 2026. Jej srebrna sukienka z kolczugą, zaprojektowana przez Rabanne, natychmiast podbiła serca publiczności.

Hilary Duff rozświetla czerwony dywan podczas gali AMA 2026

Hilary Duff pojawiła się na 52. ceremonii wręczenia American Music Awards, która odbyła się w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas. Miała na sobie srebrną, metaliczną sukienkę z głębokim dekoltem i zwiewną, dopasowaną sylwetką, którą zestawiła z pasującymi srebrnymi czółenkami i celowo minimalistycznymi dodatkami.

Aby dopełnić stylizacji, była gwiazda Disney Channel postawiła na delikatne, pełne objętości blond włosy, suszone suszarką i delikatny, naturalny makijaż, dzięki czemu sukienka wysunęła się na pierwszy plan. To wybór stonowanej elegancji, idealnie pasujący do powagi okazji.

Lśniąca koszula kolczasta marki Rabanne

Kreacja, która przyciągnęła tak wiele uwagi, pochodziła z domu mody Rabanne. Wykonana w całości z metalowej kolczugi, igrała światłem z każdym ruchem, z wyrazistym dekoltem i wąskim rozcięciem, odsłaniającym odkryte czółenka piosenkarki.

Co ciekawe, ta sukienka nie debiutowała: brytyjska aktorka Ella Purnell miała ją już na sobie na gali Emmy 2024, choć w innym makijażu. Jednak w rękach Hilary Duff sukienka zyskała nowe życie, stając się jedną z najgorętszych stylizacji wieczoru.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez A Le Mode (@alemode_magazine)

Długo oczekiwany powrót po 21 latach

Poza stylem, to pojawienie się miało silną wartość symboliczną. Hilary Duff nie pojawiła się na czerwonym dywanie gali AMAs od 2005 roku, czyli od dwudziestu jeden lat. W tym roku powróciła na galę jako prezenterka, u boku takich osobistości jak amerykański piosenkarz soul i R&B John Legend, amerykańska aktorka, stand-upowiec i prezenterka telewizyjna Nikki Glaser, amerykańsko-kanadyjsko-syryjska piosenkarka, tancerka i choreografka Paula Abdul oraz amerykańska aktorka Lisa Rinna.

Ceremonia, którą prowadziła amerykańska raperka Queen Latifah – współprowadząca już edycję z 1995 r. – zgromadziła na scenie długą listę artystów, w tym: amerykańską grupę muzyki alternatywnej Twenty One Pilots, kolumbijską piosenkarkę latino trap i reggaeton Karol G, kolumbijską autorkę tekstów piosenek reggaeton Malumę, brytyjskiego piosenkarza rockowego i muzyka Billy'ego Idola oraz amerykańską żeńską grupę popową i RnB Pussycat Dolls.

Rok 2026 będzie rokiem wielkiego powrotu.

Powrót na galę AMA 2026 jest tak samo sensowny, ponieważ przypada na przełomowy moment dla Hilary Duff. Po dekadzie przerwy w muzyce, powróciła do nagrywania z uznanym przez krytyków albumem, po którym odbyła wyprzedaną trasę koncertową. A na tym jej popularność się nie skończyła.

W 2026 roku pojawiła się również na okładce słynnego numeru Sports Illustrated poświęconego kostiumom kąpielowym, pozując w białym jednoczęściowym stroju z głębokim dekoltem podczas sesji zdjęciowej na South Caicos. Ta seria wydarzeń sprawiła, że był to jeden z najbardziej pracowitych okresów w jej karierze.

Wiadomość o akceptacji siebie

Temu powrotowi do centrum uwagi towarzyszy mocny przekaz na temat postrzegania ciała. Podczas sesji zdjęciowej dla „Sports Illustrated” Hilary Duff wyznała, że nauczyła się doceniać swoje ciało i wszystko, co dzięki niemu osiągnęła, wyjaśniając, że „nie porównuje się już stale z innymi”.

Jako matka czwórki dzieci, podczas sesji zdjęciowej postawiła na wyznaczanie własnych granic, wybierając stroje, w których czuła się komfortowo. To spokojne i troskliwe podejście odzwierciedla wizerunek artystki, która czuje się teraz całkowicie swobodnie, zarówno na scenie, jak i przed obiektywem.

W swojej srebrnej sukience z kolczugą Hilary Duff przekształciła prostą kreację na czerwonym dywanie gali AMA w punkt kulminacyjny wieczoru. Łącząc stonowaną elegancję, stylowy ukłon i symbol powrotu, oczekiwanego od dwóch dekad, dała swoim fanom kolejny powód, by podążyć za nią w tym nowym rozdziale.