Claudia Schiffer świętuje 24. rocznicę ślubu zdjęciem, które wzruszyło jej fanów

Dwadzieścia cztery lata miłości i niesłabnącej więzi. Aby uczcić rocznicę ślubu z brytyjskim reżyserem, scenarzystą i producentem Matthewem Vaughnem, niemiecka modelka Claudia Schiffer udostępniła zdjęcie z przeszłości, które poruszyło jej fanów.

Pamiątkowe zdjęcie ze ślubu w 2002 roku

25 maja 2026 roku Claudia Schiffer świętowała 24. rocznicę ślubu z Matthewem Vaughnem. Z tej okazji udostępniła na Instagramie nostalgiczne zdjęcie z ich ślubu, który odbył się w Anglii 25 maja 2002 roku. Na zdjęciu para tańczy, patrząc sobie w oczy, a goście patrzą na nich z czułością. „Dziś 24. rocznica ślubu!” – napisała Claudia Schiffer, dodając do wpisu trzy czerwone serduszka.

Powódź wiadomości z gwiazd

Post szybko podbił internet. W komentarzach kilka gwiazd, w tym modelka Cindy Crawford i aktorka Elizabeth Hurley, serdecznie pogratulowało parze, życząc im szczęśliwej rocznicy. To potwierdzenie, że ich piękna historia wciąż inspiruje nie tylko ich najbliższe otoczenie.

Dzieląc się tym czułym zdjęciem, Claudia Schiffer oferuje swoim fanom rzadki wgląd w swoją historię miłosną. To uroczy sposób, aby przypomnieć wszystkim, że z dala od blasku fleszy, prawdopodobnie priorytetem jest dla niej satysfakcjonujące życie rodzinne.