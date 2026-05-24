Matka i córka, Cindy Crawford i Kaia Gerber, dobierają swój wygląd

Kiedy Cindy Crawford i Kaia Gerber pojawiają się razem, trudno nie zauważyć ich uderzającego podobieństwa. Podczas niedawnego wydarzenia dla marki Re/Done, duet matka-córka po raz kolejny zachwycił fotografów identycznymi jeansowymi stylizacjami i wyraźnie kalifornijskim stylem.

Cindy Crawford i Kaia Gerber prezentują niezwykły duet modowy.

Na przyjęciu z okazji współpracy amerykańskiej modelki i aktorki Kai Gerber z marką Re/Done, duet matka-córka wielokrotnie pojawiał się z czułością przed fotografami. Ramię w ramię, Cindy Crawford i Kaia Gerber pozowały na tle naturalnego tła i ogromnego logo amerykańskiej marki.

Wydarzenie uświetnił również krótki film związany ze współpracą, w którym Kaia Gerber pojawia się w kilku stylizacjach inspirowanych charakterystyczną dla Re/Done estetyką vintage i minimalizmu. Amerykańska modelka Cindy Crawford i jej córka (Kaia Gerber), które regularnie pojawiają się na czerwonym dywanie i w kampaniach modowych, tym razem postawiły na luźniejszy styl, zachowując jednocześnie idealną spójność.

Dopasowane jeansy w bardzo kalifornijskim stylu

Na tę okazję Kaia Gerber wybrała lekko skrócony biały sweter z dzianiny w połączeniu z luźnymi, przetartymi jeansami. Całość dopełniły duże okulary przeciwsłoneczne, subtelne kolczyki-koła i sandały na metalicznych paskach.

Obok niego Cindy Crawford również postawiła na jeansowy look od stóp do głów, składający się z lekkiej, lekko rozpiętej koszuli jeansowej i prostych nogawek z wysokim stanem. Była supermodelka uzupełniła swój strój kilkoma bransoletkami i sandałami, nadając mu swobodny, szykowny charakter. Rezultat: dwie skoordynowane, a zarazem wyraziste stylizacje, bazujące na ponadczasowych fasonach i naturalnej palecie barw, wiernej kalifornijskiemu stylowi, który od dawna definiował wizerunek Cindy Crawford.

Podobieństwo, które fascynuje ludzi od kilku lat

Od debiutu Kai Gerber w modelingu, porównania do jej matki były częste. Te same brązowe włosy, podobne rysy twarzy i ta sama swoboda przed obiektywem: Kaia jest często przedstawiana jako „naturalna dziedziczka stylu Crawford”.

Przez lata Kaia Gerber wypracowała sobie jednak własną, odrębną tożsamość modową. Jako muza największych domów mody i stała bywalczyni Tygodni Mody, łączy minimalistyczne stylizacje, inspiracje vintage i bardziej odważne sylwetki. Ich wspólny występ na tym wydarzeniu przypomniał, jak ich bliska więź wykracza poza więzy rodzinne, stając się prawdziwym duetem modowym, bacznie obserwowanym przez branżę.

Kaia Gerber jest główną postacią nowej kampanii Re/Done.

Wydarzenie uświetniło również kreatywny projekt Kai Gerber z Re/Done. Marka, znana z pracy z odświeżonym denimowym stylem vintage, zaprezentowała krótkometrażowy film przedstawiający modelkę w różnych codziennych sytuacjach.

W klipach udostępnianych w mediach społecznościowych Kaia Gerber prezentuje kilka stylizacji inspirowanych latami 90. i 2000.: jeansowe mini szorty, biały top, prześwitujące czarne rajstopy i luźne jeansy noszone na co dzień. Kampania bazuje na estetyce retro i kinowej, wiernie oddając styl amerykańskiej marki.

Duet matki i córki nadal urzeka świat mody.

Cindy Crawford i Kaia Gerber należą do najbardziej rozpoznawalnych duetów matka-córka w świecie mody. Ich wspólne występy regularnie przyciągają uwagę, zarówno fizycznym podobieństwem, jak i wyczuciem stylu. Poza efektem „identycznej naśladowczyni”, o którym często mówi się w mediach społecznościowych, ich więź wydaje się również naznaczona autentycznym, profesjonalnym mentoringiem.

Cindy Crawford, ikona wśród supermodelek lat 90., od kilku lat wspiera karierę swojej córki w świecie, który zna doskonale. Jej najnowszy wspólny występ po raz kolejny potwierdza ich wpływ na branżę mody, gdzie ucieleśniają ponadczasową, a zarazem przystępną wizję szyku.

Cindy Crawford i Kaia Gerber po raz kolejny zwróciły na siebie uwagę swoimi dopasowanymi jeansowymi strojami i wyraźną więzią koleżeńską. Łącząc dziedzictwo mody z nowoczesnym stylem, duet matka-córka uosabia naturalną elegancję, która trafia zarówno do fotografów, jak i miłośników mody. Ich stylizacja podkreśla również odrodzenie ponadczasowego denimu i inspirowanych latami 90. sylwetek, które są teraz bardziej modne niż kiedykolwiek.