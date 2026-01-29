Search here...

Ta piosenkarka zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, ubrana w lśniący strój.

Léa Michel
@tyla/Instagram

Południowoafrykańska gwiazda popu Tyla nadal robi furorę, tym razem w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Wokalistka znana z hitu "Water" niedawno zachwyciła widzów, przemieniając się z luźnego stroju w olśniewający zestaw w krótkim filmie opublikowanym na oficjalnym koncie programu na Instagramie. Ta stylowa metamorfoza, w rytm jej własnego hitu "CHANEL", szybko stała się viralem.

Wygląd łączący elegancję i nowoczesność

W filmie Tyla zamienia szlafrok na szykowny look. Pojawia się w lśniącej, czarnej bluzce w stylu biustonosza, zestawionej z czerwono-białą tweedową spódnicą midi, która podkreśla jej wyczucie stylu. Dopasowana marynarka dopełnia strój, dodając mu nuty paryskiego szyku.

Aby dopełnić stylizację, piosenkarka założyła kilka naszyjników, dodających jej blasku. Ten sartorialny wybór doskonale ilustruje charakterystyczny styl Tyli: połączenie klasyki i nowoczesności, gdzie zmysłowość spotyka się z elegancją.

Tyla, wschodząca ikona stylu i muzyki

Zdobywszy międzynarodową sławę dzięki przebojowi „Water”, piosenkarka wielokrotnie pojawiała się na ważnych scenach. Jej występ w programie Jimmy'ego Fallona to kolejne potwierdzenie jej błyskawicznego wzrostu na międzynarodowej scenie popowej. Tyla potwierdza również swoją tożsamość jako zaangażowanej i inspirującej fashionistki, która potrafi łączyć elegancję tweedu z siłą nowoczesnej mody.

Tyla po raz kolejny potwierdza, że jest nie tylko utalentowaną artystką, ale także wschodzącą ikoną stylu. Jej niezapomniany występ w programie Jimmy'ego Fallona dowodzi, że potrafi przekształcić każdą chwilę w wizualny spektakl, w którym muzyka i moda łączą się, by ukazać pełnię jej olśniewającej charyzmy.

