W Paryżu Paris Hilton świętuje haute couture w poruszającym filmie

Podczas pobytu w Paryżu, Paris Hilton użyczyła swojego wizerunku do nowej kampanii modowej, która oddaje hołd francuskiej haute couture i elegancji. Dzięki kampanii „From Paris with Love” stolica staje się tłem dialogu między dziedzictwem a nowoczesnością, pod sygnaturą Domu Mody Karla Lagerfelda.

Nowa współpraca z Domem Mody Karla Lagerfelda

W sezonie wiosna/lato 2026 marka Karl Lagerfeld prezentuje drugi rozdział współpracy z Paris Hilton. Kampania modowa zatytułowana „From Paris with Love” kontynuuje już trwającą współpracę między domem mody a amerykańską przedsiębiorczynią. Nakręcony w Paryżu film charakteryzuje się kontrastową estetyką. Czerń i biel, charakterystyczne dla świata Karla Lagerfelda, tworzą strukturę głównych sylwetek. Jednocześnie akcenty kolorystyczne pojawiają się w liniach drugorzędnych, dodając im wyrazistości i przystępnej energii.

Dla Domu Mody Karla Lagerfelda ta współpraca jest częścią międzynarodowej strategii widoczności. Powiązanie światowej sławy postaci ze światem marki pozwala jej dotrzeć do szerszego grona odbiorców, zachowując jednocześnie spójność estetyczną. Od śmierci Karla Lagerfelda w 2019 roku marka kontynuuje rozwój, bazując na jego dziedzictwie i rozszerzając zakres współpracy.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez KARL LAGERFELD (@karllagerfeld)

Paryż – symboliczne miejsce hołdu dla haute couture

Wybór Paryża jako tła nie jest przypadkowy. Jako światowa stolica mody, miasto to ucieleśnia historię i prestiż francuskiej haute couture. Zdjęcia bawią się tym dziedzictwem: haussmannowska architektura, naturalne światło i elegancka atmosfera tworzą wyrafinowaną, niemal kinową scenerię. Kampania, daleka od prostego zabiegu promocyjnego, podkreśla ideę kobiety, która akceptuje różne aspekty swojej tożsamości: niezależną, nowoczesną i asertywną. Ta wizja odzwierciedla ewolucję wizerunku publicznego Paris Hilton, która jest teraz przedsiębiorczynią i uznaną postacią w popkulturze.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez KARL LAGERFELD (@karllagerfeld)

Święto haute couture w sercu Paryża

W kampanii „From Paris with Love” Dom Mody Karla Lagerfelda prezentuje deklarację haute couture i paryskiej elegancji. Wybór wyrafinowanej estetyki, ikonicznej scenerii i silnej osobowości medialnej tworzy spójną narrację wizualną. Kampania nie jest po prostu serią zdjęć modowych; nabiera bardziej intymnego tonu.

W wieku 44 lat Paris Hilton wydaje się bardziej asertywna, emanując pewnością siebie i opanowaniem. Daleko jej do stereotypów z lat 2000., które charakteryzowały jej pierwsze wystąpienia medialne, obecnie jest mocno osadzona w dynamicznym świecie przedsiębiorczości, kierując kilkoma firmami z branży mody, urody i rozrywki. Ta osobista ewolucja znajduje odzwierciedlenie w kampanii, która celebruje wielowymiarową kobiecość: uporządkowaną, a zarazem swobodną, wyrafinowaną, a zarazem przystępną.

Podsumowując, w Paryżu, pod znakiem mody, Paris Hilton celebruje haute couture w filmie, który łączy elegancję i nowoczesność, potwierdzając tym samym centralną rolę stolicy Francji w światowej wyobraźni modowej.