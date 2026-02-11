Search here...

„Czy ona się nie wstydzi?”: Strój narciarski tej modelki budzi kontrowersje

Anaëlle G.
@lilyphillip_s/Instagram

W środku zimy brytyjska modelka i aktorka filmów dla dorosłych Lily Phillips wywołała burzę w mediach społecznościowych. Powód? Jej strój narciarski. Mając ponad 1,6 miliona obserwujących na Instagramie, udostępniła film, na którym jeździ na nartach w kombinezonie narciarskim. Post szybko stał się viralem, wywołując podziw, kpiny i oburzenie.

Jego spojrzenie na stoku

Na zdjęciach Lily Phillips ma na sobie minimalistyczne bikini, okulary przeciwsłoneczne i buty narciarskie. Podpis żartobliwie brzmi: „Pod górę kontra z górki”, co ma na celu ukazanie kontrastu między wysiłkiem fizycznym a relaksem. W ciągu kilku godzin zdjęcia zebrały ponad 13 000 polubień i mnóstwo mieszanych komentarzy. Niektórzy internauci chwalili jej pewność siebie i śmiałość, inni ostro krytykowali ją za strój uznany za „niestosowny” na terenie posiadłości rodzinnej.

Reakcje były bardzo podzielone.

Opinie pod postem były podzielone: „Czy ona się nie wstydzi? To niestosowne w obecności dzieci” – narzekał jeden z użytkowników. „Wygląda niesamowicie!” – odpowiedział inny fan. Debata przeniosła się następnie na X (dawniej Twitter) i TikToka, gdzie kilku użytkowników wyśmiewało „ten absurdalny nowy trend”. Inni wręcz przeciwnie, uznali to za gest beztroski i żartobliwy, daleki od jakiejkolwiek celowej prowokacji.

Lily Phillips śmiało stawia czoła

W obliczu kontrowersji Lily Phillips nie przeprosiła; wręcz przeciwnie, powtórzyła podobne posty, pozując ponownie na stoku w innych kolorowych strojach kąpielowych. Choć nie odniosła się bezpośrednio do krytyki, jej stanowisko wydaje się jasne: chce pokazać wolność wypowiedzi i stylu, które są integralną częścią jej osobistej marki.

W czasach, gdy media społecznościowe dyktują zarówno trendy, jak i kontrowersje, Lily Phillips doskonale ilustruje zacieranie się granicy między modą a skandalem. Jej stylizacja na stoku z pewnością budzi kontrowersje, ale osiąga jeden cel: wzbudza zainteresowanie. Jednak wysoko w górach pozostaje pytanie – czy styl zawsze powinien być ważniejszy od okazji?

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
W wieku 43 lat Anne Hathaway stawia na elegancję i wybiera sukienkę ozdobioną piórami.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W wieku 43 lat Anne Hathaway stawia na elegancję i wybiera sukienkę ozdobioną piórami.

Anne Hathaway niedawno zainaugurowała New York Fashion Week 2026 oszałamiająco elegancką kreacją. Amerykańska aktorka wybrała czarną suknię Ralpha...

Angelina Jolie zrobiła oszałamiające wrażenie w Paryżu, mając na sobie srebrną sukienkę.

Po kilku miesiącach ukrywania się, Angelina Jolie ponownie zachwyciła publiczność w Paryżu na premierze filmu „Couture”, co było...

„Ona przesadza”: reakcja tej sportsmenki po jej zwycięstwie na igrzyskach olimpijskich jest zaskakująca

Holenderska łyżwiarka szybka Jutta Leerdam, mistrzyni olimpijska w biegu na 1000 metrów w Mediolanie, zaskoczyła wszystkich – nie...

Meghan Markle powraca do stylu retro „starego Hollywood” w spektakularnej sukni i pelerynie

Meghan Markle niedawno zachwyciła wszystkich na imprezie charytatywnej w Los Angeles, gdzie zaskoczyła wszystkich wyjątkowo wyrafinowaną stylizacją. Odchodząc...

„Moje ciało się zmieniło”: 46-letnia Kelly Brook akceptuje swoje ciało w szeroko komentowanej sesji zdjęciowej

Zbliżając się do pięćdziesiątki, brytyjska modelka i aktorka Kelly Brook pozowała do serii zdjęć, prezentując swoje ciało i...

Dlaczego zdjęcie Duy Lipy z chipsami ziemniaczanymi wywołuje we Francji tak wiele dyskusji?

Brytyjsko-albańsko-kosowska piosenkarka i autorka tekstów Dua Lipa niedawno udostępniła na Instagramie zdjęcie swojego koszyka z kilkoma torebkami chipsów...

© 2025 The Body Optimist