„Powód do dumy”: Angelina Jolie z dumą opowiada o bliznach po profilaktycznej mastektomii

Fabienne Ba.
Angelina Jolie niedawno z wielką szczerością opowiedziała o bliznach po profilaktycznej operacji raka. Dla kambodżańsko-amerykańskiej aktorki, reżyserki, scenarzystki, producentki i Ambasadorki Dobrej Woli nie są to ślady bólu ani straty, ale dowód życia, świadomego wyboru i zaangażowania w życie siebie i swoich dzieci.

Decyzja medyczna ujawniona publicznie

W 2013 roku Angelina Jolie ujawniła, że zdecydowała się na operację, aby zmniejszyć wysokie ryzyko zachorowania na raka. Będąc nosicielką genu BRCA1, podjęła tę decyzję po stracie kilku członków rodziny z powodu tej choroby. W artykule opublikowanym w prasie międzynarodowej wyjaśniła, że chce zachęcić kobiety do zdobywania wiedzy i, w razie potrzeby, rozważenia opcji profilaktycznych dostosowanych do ich indywidualnej sytuacji.

„Jestem dumny ze swoich blizn.”

Dziś Angelina Jolie otwarcie mówi o swoich bliznach. W wywiadzie dla France Inter oświadczyła: „Jestem dumna ze swoich blizn. To był wybór, który podjęłam, by żyć i być przy moich dzieciach”. Podkreśla, że te blizny opowiadają historię – historię osobistej walki, ale także kobiecej solidarności.

W jej najnowszym filmie, wyreżyserowanym przez reżyserkę Alice Winocour, grana przez nią postać również nosi widoczne blizny, co odzwierciedla jej własne doświadczenia. Ta paralela między sztuką a życiem nadaje jej kreacji wyjątkową moc.

Wpływ wykraczający poza kino

Od czasu publicznego ogłoszenia operacji Angelina Jolie stała się postacią o globalnej świadomości. To, co nazwano „efektem Angeliny”, doprowadziło do znacznego wzrostu liczby próśb o badania genetyczne w kilku krajach. We Francji wyspecjalizowane ośrodki odnotowały 20% wzrost liczby konsultacji związanych z ryzykiem dziedzicznego raka w miesiącach po jej publicznym oświadczeniu. Jej przesłanie? Zachęcanie do podejmowania świadomych, spersonalizowanych wyborów, z poszanowaniem indywidualnej drogi życiowej. Podkreśla, że „dostęp do badań przesiewowych i opieki nigdy nie powinien zależeć od miejsca zamieszkania ani środków finansowych”.

Przerywając ciszę, nadając sens

Angelina Jolie nie mówi tylko o medycynie prewencyjnej, ale także o głębokiej przemianie w relacji z własnym ciałem. Dla niej te blizny nie są czymś, co należy ukrywać, lecz zrozumieć, zaakceptować, a nawet uszanować. W świecie, w którym reprezentacja kobiecego ciała w dużej mierze podlega normom, Jolie oferuje inną wizję: ciała, w którym żyjemy, które kształtujemy, które jest godne i wyzwolone spod spojrzenia innych.

Mówi, że dzieli te widoczne ślady z „wieloma kobietami, które kocha”, mając na myśli cichą społeczność kobiet, które również stanęły przed trudnymi decyzjami. „Zawsze wzruszam się, widząc, jak inne kobiety dzielą się swoimi” – zwierza się.

Angelina Jolie twierdzi, że jej blizny nie są słabością, lecz dowodem siły. Otwarcie opowiadając o swojej drodze, proponuje nowy sposób myślenia o zdrowiu, ciele i siostrzeństwie. Jej historia wciąż inspiruje, nie heroizmem, ale autentycznością i zaangażowaniem w działania na rzecz wszystkich kobiet.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
