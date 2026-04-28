Piosenkarka Beyoncé prezentuje „odważny” styl dzięki tej „niekonwencjonalnej” fioletowej sukience

Amerykańska piosenkarka Beyoncé nigdy nie pozostawia niczego przypadkowi w swoich publicznych wystąpieniach. Kiedy pojawiła się w oszałamiającej fioletowej sukience od Saint Laurent, świat mody zamarł, a „Beyhive” natychmiast przystąpił do drobiazgowej analizy każdego szczegółu.

Sukienka z tafty śliwkowej prosto z wybiegu

Suknia, którą nosi Beyoncé, to długa, śliwkowa suknia z tafty z kolekcji Saint Laurent na wiosnę 2026 roku, zaprojektowanej przez Anthony'ego Vaccarello. Wyróżnia się obszernymi rękawami, kaskadowymi falbanami i spektakularnym trenem. Dekolt obramowany obfitymi marszczeniami dopełnia królewskiego i teatralnego uroku sukni, nawiązując do obszernych sukienek typu princessa zaprezentowanych na zakończenie pokazu wiosna/lato 2026.

Akcesoria specjalne

Beyoncé dopełniła stylizację śliwkowymi, taftowymi czółenkami typu slingback od Saint Laurent za 1950 dolarów, ozdobionymi frędzlami pasującymi do sukienki, oraz perłową torebką Cult Gaia za 498 dolarów. Całość dopełniał srebrny naszyjnik z pereł i ciemne okulary przeciwsłoneczne. Jej fryzura nawiązywała do charakterystycznych loków z ery Lemonade, dodając stylizacji nostalgicznego akcentu.

Jej pierwszy kompletny strój od Saint Laurent od lat

Te zdjęcia to pierwszy kompletny strój Beyoncé od co najmniej czterech lat – do tej pory piosenkarka nosiła wyłącznie dodatki tej marki, takie jak szpilki czy okulary przeciwsłoneczne. To godny uwagi powrót do domu mody, którego DNA – siła, romantyzm i dramatyzm – wydaje się szczególnie dobrze współgrać z obecną estetyką piosenkarki.

Kolor śliwkowy, kluczowy trend na wiosnę 2026

Wybierając ten głęboki fiolet, Beyoncé sięgnęła po jeden z najważniejszych odcieni wiosny 2026, prosto z wybiegów. Ten „winogronowy” odcień stał się jednym z flagowych kolorów sezonu, a fakt, że Beyoncé nosi go w wersji maxi, może tylko zwiększyć jego popularność wśród szerokiej publiczności w nadchodzących tygodniach.

„Beyhive” rozszyfrowany

Ta „Purpurowa Seria”, jak nazwali ją niektórzy fani, na nowo rozpaliła spekulacje na temat potencjalnego trzeciego występu muzycznego, zaledwie kilka dni przed dziesiątą rocznicą wydania „Lemonade”. Beyoncé niczego nie potwierdziła – i właśnie to sprawia, że każdy wpis jest tak mocny.

Jedna sukienka, jeden kolor, idealny moment: Beyoncé nie potrzebowała żadnego komunikatu prasowego, żeby trafić na pierwsze strony gazet. Ta fioletowa kreacja Saint Laurent potwierdza jedno: nikt nie opanował komunikacji wizualnej tak jak ona.