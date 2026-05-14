Piosenkarka Tyla podbija media społecznościowe „odważnym” letnim lookiem

Południowoafrykańska piosenkarka, autorka tekstów i tancerka Tyla prawdopodobnie jest na wakacjach i dzieli się nimi ze swoimi obserwatorami. Jedna z jej karuzel na Instagramie, z prostym podpisem „Water girl”, przedstawia promienną piosenkarkę nad brzegiem wody – i letnią stylizację, która z pewnością wywołała reakcje.

Żółty i niebieski kwiatowy wygląd

Południowoafrykańska piosenkarka opublikowała serię zdjęć z jeziora, które wygląda jak skąpane w słońcu, otoczone wodą i światłem. Podpis – dwa słowa: „Wodna dziewczyna” – idealnie oddaje atmosferę karuzeli: swobodną, słoneczną i bezpretensjonalną. Tyla pojawia się na łódce z kieliszkiem w dłoni, u boku swojej przyjaciółki, reżyserki i montażystki Aerin Moreno, a jej naturalne włosy swobodnie powiewają na wietrze.

Na ten dzień nad wodą Tyla wybrała jaskrawokolorowy strój plażowy: żółty top w kwiaty w połączeniu z niebieskimi spodniami na cienkich ramiączkach. To radosne i harmonijne połączenie kolorów, gdzieś pomiędzy motywami roślinnymi i wodnymi, idealnie komponowało się z naturalnym tłem zdjęć. Jej rozpuszczone, kręcone włosy dopełniały look emanujący lekkością i swobodą.

Fani reagują natychmiast

Post szybko spotkał się z entuzjastycznym odbiorem. Fani zareagowali z tą samą energią, którą emanowały zdjęcia – podziwem zmieszanym z sympatią do piosenkarki, która nigdy nie próbowała prezentować się inaczej niż jako ona sama. Tyla ma rzadką umiejętność sprawiania, że jej codzienne posty robią równie duże wrażenie, co jej stylizacje na czerwonym dywanie.

Dziewczyna od wody przed dziewczyną od „A*Pop”

Ta przerwa po wakacjach przypada na wyjątkowo pracowity maj dla Tyli. Piosenkarka przygotowuje się do wydania swojego drugiego albumu „A*Pop”, który ukaże się 24 lipca 2026 roku. Single „Chanel” i „She Did It Again” z Zarą Larsson już cieszą się dużym zainteresowaniem. W kwietniu pojawiła się również na okładce pierwszego Beauty Zine i-D, gdzie publicznie potępiła retuszowanie zdjęć. Ten nadmorski wypad wydaje się więc zasłużonym wytchnieniem przed długo oczekiwanym powrotem do muzyki. „Water Girl” to nie tylko wpis wakacyjny: to wątek narracyjny łączący artystkę z jej odbiorcami, budowany post za postem.

Kwiatowy top, jezioro, przyjaciel i dwa słowa – Tyla nie musiała robić wiele więcej, by stworzyć jeden ze swoich najchętniej komentowanych postów tej wiosny. Często to właśnie wtedy, gdy nie próbujesz zaimponować, odnosisz największe sukcesy.