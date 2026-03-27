Ta łyżwiarka figurowa w minimalistycznej czarnej sukience rozświetla czerwony dywan

Amerykańska łyżwiarka figurowa Alysa Liu potwierdziła swój status wschodzącej ikony stylu, pojawiając się w minimalistycznej czarnej sukience na gali iHeartRadio Music Awards 2026. Zawodniczka, złota medalistka olimpijska z 2026 roku, przyciągnęła uwagę nowoczesną interpretacją słynnej „małej czarnej”, udowadniając, że prostota i elegancja mogą idealnie współistnieć na czerwonym dywanie.

Współczesna interpretacja klasyki

Na to wydarzenie, które odbyło się w Dolby Theatre w Los Angeles w połowie marca 2026 roku, Alysa Liu wybrała dopasowaną czarną sukienkę o czystej estetyce. Sylwetkę wyróżniał dekolt typu halter i strukturalny detal na biuście, dodający subtelnego, graficznego akcentu temu ponadczasowemu modelowi. Lekko skośna, asymetryczna spódnica nadała temu klasykowi nowoczesny charakter.

Czysty, minimalistyczny wygląd, dbałość o szczegóły.

Wierna minimalistycznemu stylowi, Alysa Liu wybrała pasujące czarne czółenka z noskiem w szpic. Subtelna biżuteria i kolczyki wystarczyły, by podkreślić jej nowoczesny charakter. Jej makijaż utrzymany był w tej samej estetyce: delikatne, subtelne smoky eyes w połączeniu z brzoskwiniowym różem i ustami. Jej charakterystyczna fryzura, charakteryzująca się lekką objętością i naturalnym ruchem, stanowiła eleganckie dopełnienie całości.

Wybitna obecność po niezwykłym roku

Od czasu zdobycia złotego medalu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 we Włoszech, Alysa Liu wielokrotnie pojawiała się na prestiżowych imprezach. Szczególnie często pojawiała się na imprezach związanych z Oscarami, co potwierdza jej rosnącą obecność w świecie mody i rozrywki. Jej styl przykuł uwagę obserwatorów mody, którzy postrzegają ją jako nową i inspirującą postać, potrafiącą płynnie łączyć sportowe osiągnięcia ze stylową ekspresją.

Wybierając minimalistyczną czarną sukienkę na galę iHeartRadio Music Awards 2026, Alysa Liu pokazuje, że ponadczasową klasykę można reinterpretować w nowoczesnym wydaniu. Jej stylizacja potwierdza jej rosnący wpływ na świat mody, gdzie stopniowo kształtuje swój charakterystyczny wizerunek.