Na Festiwalu Filmowym w Cannes okulary Michelle Rodriguez nie pozostały niezauważone.

Aktorka, scenarzystka i producentka filmowa Michelle Rodriguez przybyła do Cannes, aby świętować 25. rocznicę premiery filmu „Szybcy i wściekli” – ale najwyraźniej niekoniecznie zależało jej na tym, by zostać zauważoną po drodze. Jej zabudowane okulary przeciwsłoneczne w stylu zimowych sportów nie przyniosły oczekiwanego efektu…

Historyczna rocznica na Croisette

13 maja 2026 roku w Grand Auditorium Lumière w Pałacu Festiwalowym odbył się specjalny, nocny pokaz pierwszego filmu z serii „Szybcy i wściekli”, z okazji 25. rocznicy powstania serii. Było to wyjątkowe wydarzenie dla Festiwalu Filmowego w Cannes, który otworzył swoje podwoje dla jednego z najbardziej dochodowych hitów akcji w historii kina. Oprócz amerykańskiego aktora, producenta filmowego i reżysera Vina Diesela, amerykańskiej aktorki Jordany Brewster oraz amerykańskiego producenta Neala H. Moritza, Meadow Walker – córka zmarłego w 2013 roku aktora Paula Walkera – była obecna, aby uczcić pamięć swojego ojca.

Michelle Rodriguez nie jest obca Cannes – w zeszłym roku była tam gościem honorowym gali AmfAR w Hôtel du Cap. Tym razem spacerowała po Croisette jako współzałożycielka franczyzy, która stała się hollywoodzką instytucją – początkowo z silnym zamiarem utrzymania tego w tajemnicy.

Najbardziej niespodziewane przybycie na Croisette

Ze wszystkich gwiazd spodziewanych na Croisette, Michelle Rodriguez zaskoczyła wszystkich najbardziej – nie suknią wieczorową, ale swoim przybyciem. Starała się pozostać incognito, zakładając okulary przeciwsłoneczne zakrywające całą twarz, w stylu nawiązującym do sportów zimowych. Oczywiście, kamery skupiły się na tej zamaskowanej postaci, co ostatecznie uczyniło ją jeszcze bardziej rozpoznawalną niż zwykły spacer po Croisette.

25 lat franczyzy, 7 miliardów dolarów w kasie biletowej

„Szybcy i wściekli”, który miał premierę 22 czerwca 2001 roku, to jedna z najbardziej dochodowych serii filmów akcji w historii kina, z ponad 7 miliardami dolarów światowych wpływów z kas biletowych z 11 filmów. Według organizatorów Festiwalu Filmowego w Cannes, nocny pokaz miał „uhonorować trwały wpływ filmu na kulturę popularną i historię kina”. Wpływ, który Michelle Rodriguez uosabiała od samego początku – jej postać, Letty, była jedną z niewielu, które pojawiły się w całej sadze.

Okulary przeciwsłoneczne zakrywające całą twarz, Croisette, fotografowie – próba dyskrecji Michelle Rodriguez pozostanie zatem jednym z najzabawniejszych momentów tej 79. edycji. Letty może i pędzi z prędkością 200 km/h w filmie – ale na Croisette nie sposób uciec przed obiektywami.

