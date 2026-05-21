Po narodzinach córki Hailee Steinfeld dzieli się refleksjami na temat okresu poporodowego.

Léa Michel
@haileesteinfeld / Instagram

Kilka tygodni po narodzinach pierwszej córki, amerykańska aktorka Hailee Steinfeld postanowiła otworzyć się na temat swojego nowego życia jako świeżo upieczonej mamy. W poście udostępnionym w swoim newsletterze „Beau Society” z rzadką szczerością opowiada o pierwszych tygodniach po porodzie. Sednem jej przesłania jest znaczenie współczucia dla samej siebie i potrzeba uznania wrażliwości, jakiej doświadczają kobiety po porodzie, okresie zbyt często pomijanym.

Świadectwo udostępnione w jego newsletterze

Jej newsletter „Beau Society”, uruchomiony podczas strajku aktorów SAG w 2023 roku, z biegiem miesięcy stał się dla Hailee Steinfeld osobistą i ciepłą przestrzenią do wyrażania siebie. Regularnie dzieli się przepisami, refleksjami na temat życia codziennego, ulubionymi kulturowymi atrakcjami, a teraz także swoimi doświadczeniami jako świeżo upieczona mama. Ten najnowszy wpis, napisany zaledwie kilka tygodni po narodzinach dziecka, ma formę listu do subskrybentów, w którym dzieli się spokojną i szczerą perspektywą.

Łagodność, hasło przewodnie pierwszych kilku tygodni

W swoim przesłaniu Hailee Steinfeld podkreśla potrzebę przyjęcia przez młode mamy postawy „ekstremalnej troski o siebie”. „Jestem wciąż na tym wczesnym etapie i muszę sobie przypominać, aby być dla siebie bardzo łagodną pod każdym względem: fizycznie, psychicznie, odżywczo i duchowo” – zwierza się. Ta prosta i uniwersalna prośba o łagodność odbija się szczególnie mocno w czasach, gdy wiele młodych matek wywiera na siebie ogromną presję, aby szybko „dojść do siebie” po ciąży i powrócić do tak zwanego normalnego życia.

Wkład ajurwedy i kuchni macierzyńskiej

Hailee Steinfeld dzieli się również radami, które otrzymała od swojej douli, osoby towarzyszącej przy porodzie. Zainspirowana ajurwedą, tradycyjną medycyną indyjską, doula zaleciła jej spożywanie ciepłych potraw w okresie rekonwalescencji, aby wspomóc trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Hailee Steinfeld z rozrzewnieniem wspomina zupę albondigas przygotowaną przez jej własną matkę, którą opisuje jako „równie piękną dla oka, co pyszną w jedzeniu”. Ta wzruszająca, rodzinna chwila przypomina jej, jak ważna jest rodzina i przyjaciele w tym okresie przejściowym do macierzyństwa.

Książka referencyjna

Aktorka podzieliła się również swoją najnowszą lekturą: „Pierwsze 40 dni”, książką Heng Ou poświęconą opiece, jakiej potrzebują kobiety w ciągu pierwszych 40 dni po porodzie. Hailee Steinfeld wyznała, że każde słowo z książki głęboko ją poruszyło. Zacytowała jeden fragment, który szczególnie ją poruszył: „Nawet 40 dni po porodzie matka pozostaje w stanie wielkiej bezbronności. Ludzie rozumieją to w odniesieniu do dziecka, ale nie rozumieją tego w odniesieniu do samej matki”. To zdanie, którym chciała się podzielić publicznie, stanowi kluczowe przypomnienie rzeczywistości, która wciąż zbyt często jest pomijana.

Rozpoznanie bezbronności młodej matki

Poza poradami dietetycznymi, przesłanie Hailee Steinfeld to mocny apel o uznanie specyficznych potrzeb młodych matek. Jej wyważone i ciepłe słowa pomagają przełamać niekiedy przytłaczającą ciszę otaczającą okres poporodowy, przypominając nam, że przejście do macierzyństwa nie ogranicza się do narodzin dziecka. Wiąże się ono również z głęboką transformacją, zarówno fizyczną, jak i emocjonalną, którą należy przyjąć z cierpliwością, życzliwością i wsparciem.

Etap życia, który głęboko rezonuje z nowym rozdziałem

To osobiste otwarcie nastąpiło w przełomowym momencie kariery aktorki. Po pierwszej ciąży, Hailee Steinfeld niedawno podzieliła się w wywiadzie dla magazynu Bustle uczuciem „pełnego zaakceptowania kobiecości”. Jej najnowsza rola w filmie „Sinners” w reżyserii Ryana Cooglera z Michaelem B. Jordanem w roli głównej, przypadła na moment, który sama określa jako idealny. „Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Czas jest wszystkim” – stwierdziła, podkreślając, że ten owocny okres zawodowy zbiega się z ważnym osobistym kamieniem milowym.

Otwarcie dzieląc się pierwszymi tygodniami macierzyństwa, Hailee Steinfeld oferuje czytelnikom wyjątkową i szczerą opowieść. Jej słowa, zarazem mądre i czułe, pomagają uwypuklić często pomijany okres w macierzyńskiej podróży: czas, kiedy po ekscytacji związanej z narodzinami dziecka, młoda mama musi również znaleźć czas na odbudowanie więzi z samą sobą, odbudowanie swojego życia i zwolnienie tempa.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Najpiękniejsza na festiwalu”: ta modelka zachwyca w Cannes minimalistycznym lookiem
Article suivant
W Miami była tenisistka wzbudza sensację swoimi letnimi zdjęciami.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W Miami była tenisistka wzbudza sensację swoimi letnimi zdjęciami.

Była kanadyjska tenisistka Eugenie Bouchard udostępniła na swoim Instagramie serię słonecznych zdjęć z Miami, które natychmiast wywołały ogromne...

„Najpiękniejsza na festiwalu”: ta modelka zachwyca w Cannes minimalistycznym lookiem

Francuska modelka i aktorka Thylane Blondeau zachwyciła swoim wyglądem na czerwonym dywanie podczas 79. Festiwalu Filmowego w Cannes....

Adriana Karembeu w długiej czerwonej sukni przyciąga wzrok wszystkich na czerwonym dywanie

79. Festiwal Filmowy w Cannes (12-23 maja 2026 r.) był szczególnie dynamiczny dzięki pokazowi pozakonkursowemu filmu „Bitwa pod...

W złotej sukni Ester Expósito rozświetla Festiwal Filmowy w Cannes

Ester Expósito, hiszpańska aktorka i modelka znana z roli Carli Rosón Caleruega w serialu Netflixa „Elite”, zaprezentowała się...

W Meksyku Zara Larsson eksponuje swoją figurę w cekinowym stroju.

Szwedzka piosenkarka i autorka tekstów Zara Larsson udostępniła na Instagramie serię kolorowych i słonecznych zdjęć zrobionych podczas jej...

W pierzastej sukience Cindy Crawford spektakularnie powraca na wybieg

Podczas spektakularnego pokazu mody na Times Square w Nowym Jorku, 17 maja 2026 roku, Cindy Crawford powróciła na...