Po narodzinach córki Hailee Steinfeld dzieli się refleksjami na temat okresu poporodowego.

Kilka tygodni po narodzinach pierwszej córki, amerykańska aktorka Hailee Steinfeld postanowiła otworzyć się na temat swojego nowego życia jako świeżo upieczonej mamy. W poście udostępnionym w swoim newsletterze „Beau Society” z rzadką szczerością opowiada o pierwszych tygodniach po porodzie. Sednem jej przesłania jest znaczenie współczucia dla samej siebie i potrzeba uznania wrażliwości, jakiej doświadczają kobiety po porodzie, okresie zbyt często pomijanym.

Świadectwo udostępnione w jego newsletterze

Jej newsletter „Beau Society”, uruchomiony podczas strajku aktorów SAG w 2023 roku, z biegiem miesięcy stał się dla Hailee Steinfeld osobistą i ciepłą przestrzenią do wyrażania siebie. Regularnie dzieli się przepisami, refleksjami na temat życia codziennego, ulubionymi kulturowymi atrakcjami, a teraz także swoimi doświadczeniami jako świeżo upieczona mama. Ten najnowszy wpis, napisany zaledwie kilka tygodni po narodzinach dziecka, ma formę listu do subskrybentów, w którym dzieli się spokojną i szczerą perspektywą.

Łagodność, hasło przewodnie pierwszych kilku tygodni

W swoim przesłaniu Hailee Steinfeld podkreśla potrzebę przyjęcia przez młode mamy postawy „ekstremalnej troski o siebie”. „Jestem wciąż na tym wczesnym etapie i muszę sobie przypominać, aby być dla siebie bardzo łagodną pod każdym względem: fizycznie, psychicznie, odżywczo i duchowo” – zwierza się. Ta prosta i uniwersalna prośba o łagodność odbija się szczególnie mocno w czasach, gdy wiele młodych matek wywiera na siebie ogromną presję, aby szybko „dojść do siebie” po ciąży i powrócić do tak zwanego normalnego życia.

Wkład ajurwedy i kuchni macierzyńskiej

Hailee Steinfeld dzieli się również radami, które otrzymała od swojej douli, osoby towarzyszącej przy porodzie. Zainspirowana ajurwedą, tradycyjną medycyną indyjską, doula zaleciła jej spożywanie ciepłych potraw w okresie rekonwalescencji, aby wspomóc trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Hailee Steinfeld z rozrzewnieniem wspomina zupę albondigas przygotowaną przez jej własną matkę, którą opisuje jako „równie piękną dla oka, co pyszną w jedzeniu”. Ta wzruszająca, rodzinna chwila przypomina jej, jak ważna jest rodzina i przyjaciele w tym okresie przejściowym do macierzyństwa.

Książka referencyjna

Aktorka podzieliła się również swoją najnowszą lekturą: „Pierwsze 40 dni”, książką Heng Ou poświęconą opiece, jakiej potrzebują kobiety w ciągu pierwszych 40 dni po porodzie. Hailee Steinfeld wyznała, że każde słowo z książki głęboko ją poruszyło. Zacytowała jeden fragment, który szczególnie ją poruszył: „Nawet 40 dni po porodzie matka pozostaje w stanie wielkiej bezbronności. Ludzie rozumieją to w odniesieniu do dziecka, ale nie rozumieją tego w odniesieniu do samej matki”. To zdanie, którym chciała się podzielić publicznie, stanowi kluczowe przypomnienie rzeczywistości, która wciąż zbyt często jest pomijana.

Rozpoznanie bezbronności młodej matki

Poza poradami dietetycznymi, przesłanie Hailee Steinfeld to mocny apel o uznanie specyficznych potrzeb młodych matek. Jej wyważone i ciepłe słowa pomagają przełamać niekiedy przytłaczającą ciszę otaczającą okres poporodowy, przypominając nam, że przejście do macierzyństwa nie ogranicza się do narodzin dziecka. Wiąże się ono również z głęboką transformacją, zarówno fizyczną, jak i emocjonalną, którą należy przyjąć z cierpliwością, życzliwością i wsparciem.

Etap życia, który głęboko rezonuje z nowym rozdziałem

To osobiste otwarcie nastąpiło w przełomowym momencie kariery aktorki. Po pierwszej ciąży, Hailee Steinfeld niedawno podzieliła się w wywiadzie dla magazynu Bustle uczuciem „pełnego zaakceptowania kobiecości”. Jej najnowsza rola w filmie „Sinners” w reżyserii Ryana Cooglera z Michaelem B. Jordanem w roli głównej, przypadła na moment, który sama określa jako idealny. „Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Czas jest wszystkim” – stwierdziła, podkreślając, że ten owocny okres zawodowy zbiega się z ważnym osobistym kamieniem milowym.

Otwarcie dzieląc się pierwszymi tygodniami macierzyństwa, Hailee Steinfeld oferuje czytelnikom wyjątkową i szczerą opowieść. Jej słowa, zarazem mądre i czułe, pomagają uwypuklić często pomijany okres w macierzyńskiej podróży: czas, kiedy po ekscytacji związanej z narodzinami dziecka, młoda mama musi również znaleźć czas na odbudowanie więzi z samą sobą, odbudowanie swojego życia i zwolnienie tempa.