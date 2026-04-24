Madonna oferuje nagrodę za odnalezienie zaginionego stroju vintage.

Fabienne Ba.
Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Madonna niedawno zaapelowała o pomoc w nietypowym apelu po tym, jak kilka elementów jej garderoby zaginęło. Ubrania te, założone podczas pamiętnego występu na festiwalu Coachella w 2026 roku, mają dla niej znacznie więcej niż symboliczne znaczenie.

Strój, który zniknął po występie na scenie

Podczas festiwalu Coachella 2026 (10-19 kwietnia) Madonna zaskoczyła publiczność, występując na scenie razem z amerykańską piosenkarką i autorką tekstów Sabriną Carpenter. Na tę okazję założyła strój vintage, składający się z marynarki, gorsetu i sukienki. Niestety, wkrótce po wydarzeniu te elementy garderoby zniknęły, co zaniepokoiło Madonnę.

Ubrania o dużej wartości osobistej

W wiadomości udostępnionej w mediach społecznościowych Madonna wyjaśniła, że te ubrania „to nie tylko kostiumy sceniczne”. Są częścią jej osobistej i artystycznej historii. Zauważyła również, że brakuje innych elementów z tego samego okresu, co wzmacnia jej przywiązanie do tego obecnie zaginionego zestawu.

Nagroda za powrót

W odpowiedzi na tę sytuację Madonna ogłosiła, że oferuje nagrodę każdemu, kto zwróci ubrania w dobrym stanie. Wyraziła nadzieję, że ktoś je znajdzie i skontaktuje się z nimi, rozpoczynając w ten sposób bezpośredni apel do społeczności.

Uderzający wygląd

Ten występ na festiwalu Coachella 2026 był wyjątkowym momentem, ponad dwadzieścia lat po pierwszym występie Madonny na tym kultowym wydarzeniu. U boku Sabriny Carpenter wykonała kilka swoich najsłynniejszych piosenek, zapewniając publiczności długo wyczekiwany, niespodziewany występ.

Oferując nagrodę za znalezienie tego zabytkowego stroju, Madonna podkreśla wagę przedmiotów związanych z jej karierą. Poza wartością materialną, te dzieła ucieleśniają część jej artystycznego dziedzictwa, stanowiąc teraz istotę niezwykłego zainteresowania.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Piosenkarka opowiada o swojej diagnozie choroby afektywnej dwubiegunowej i o tym, co zmieniło się w jej życiu.
Kto tak naprawdę krył się za Emily Hart? Influencerka AI w centrum rewelacji

Kto tak naprawdę krył się za Emily Hart? Influencerka AI w centrum rewelacji

Wcieliła się w postać charyzmatycznej i viralowej influencerki w mediach społecznościowych. Tyle że za Emily Hart rzeczywistość okazała...

Piosenkarka opowiada o swojej diagnozie choroby afektywnej dwubiegunowej i o tym, co zmieniło się w jej życiu.

Rok po publicznym ujawnieniu swoich problemów ze zdrowiem psychicznym, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i tancerka Kehlani opowiada o...

Siostra Beyoncé odważyła się na „odważną” metamorfozę i zmianę fryzury na ultrakrótką

Amerykańska piosenkarka, aktorka i modelka Solange Knowles, siostra piosenkarki Beyoncé, trafiła na pierwsze strony gazet dzięki nowej metamorfozie...

W wieku 9 lat syn piosenkarki Pink prezentuje olśniewający wygląd na cześć swojej matki

Amerykańska piosenkarka i aktorka Pink udostępniła nowe zdjęcie swojego 9-letniego syna, Jamesona, które przyciągnęło uwagę fanów kolorową fryzurą....

„Wspaniała”: 40-letnia Irina Shayk pozuje w stroju plażowym i wywołuje reakcje

Rosyjska modelka Irina Shayk udostępniła na Instagramie nowe zdjęcie, które natychmiast obiegło sieć: selfie zrobione przed lustrem, na...

Alabama Barker prezentuje swoje krągłości w gorsecie, który wywołuje reakcje

Muzyk Alabama Barker, córka Travisa Barkera i Shanny Moakler, niedawno podzieliła się w mediach społecznościowych szeroko komentowanym zdjęciem,...