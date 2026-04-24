Madonna oferuje nagrodę za odnalezienie zaginionego stroju vintage.

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Madonna niedawno zaapelowała o pomoc w nietypowym apelu po tym, jak kilka elementów jej garderoby zaginęło. Ubrania te, założone podczas pamiętnego występu na festiwalu Coachella w 2026 roku, mają dla niej znacznie więcej niż symboliczne znaczenie.

Strój, który zniknął po występie na scenie

Podczas festiwalu Coachella 2026 (10-19 kwietnia) Madonna zaskoczyła publiczność, występując na scenie razem z amerykańską piosenkarką i autorką tekstów Sabriną Carpenter. Na tę okazję założyła strój vintage, składający się z marynarki, gorsetu i sukienki. Niestety, wkrótce po wydarzeniu te elementy garderoby zniknęły, co zaniepokoiło Madonnę.

Ubrania o dużej wartości osobistej

W wiadomości udostępnionej w mediach społecznościowych Madonna wyjaśniła, że te ubrania „to nie tylko kostiumy sceniczne”. Są częścią jej osobistej i artystycznej historii. Zauważyła również, że brakuje innych elementów z tego samego okresu, co wzmacnia jej przywiązanie do tego obecnie zaginionego zestawu.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Madonnę (@madonna)

Nagroda za powrót

W odpowiedzi na tę sytuację Madonna ogłosiła, że oferuje nagrodę każdemu, kto zwróci ubrania w dobrym stanie. Wyraziła nadzieję, że ktoś je znajdzie i skontaktuje się z nimi, rozpoczynając w ten sposób bezpośredni apel do społeczności.

Uderzający wygląd

Ten występ na festiwalu Coachella 2026 był wyjątkowym momentem, ponad dwadzieścia lat po pierwszym występie Madonny na tym kultowym wydarzeniu. U boku Sabriny Carpenter wykonała kilka swoich najsłynniejszych piosenek, zapewniając publiczności długo wyczekiwany, niespodziewany występ.

Oferując nagrodę za znalezienie tego zabytkowego stroju, Madonna podkreśla wagę przedmiotów związanych z jej karierą. Poza wartością materialną, te dzieła ucieleśniają część jej artystycznego dziedzictwa, stanowiąc teraz istotę niezwykłego zainteresowania.