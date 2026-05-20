Heidi Klum w złotej koronce zrobiła furorę na czerwonym dywanie w Cannes

Niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka telewizyjna i aktorka Heidi Klum pojawiła się na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja) na pokazie filmu „Fiord”. Wybrała spektakularną stylizację, idealnie wpisując się w jej typowy zamiłowanie do dramatycznych stylizacji. Jej strój, z wykwintną złotą koronką i kremowym płaszczem operowym, szybko stał się jedną z najbardziej efektownych kreacji wieczoru.

Dwuczęściowy komplet ze złotej koronki

Sercem sylwetki Heidi Klum jest szyty na miarę, dwuczęściowy komplet, w całości wykonany z koronki Alençon, ręcznie haftowanej złotą nicią. Gęsty, misternie wykonany motyw kwiatowy pokrywa całą tkaninę, skupiając światło reflektorów z różną intensywnością w zależności od kąta patrzenia. Strukturalna, dopasowana góra ma dekolt w kształcie serca, który dodaje romantycznego akcentu. Spódnica w stylu syreny opływa płynną kolumną, a następnie lekko rozszerza się u dołu, tworząc elegancką i rzeźbiarską sylwetkę.

Płaszcz operowy

Aby podkreślić ceremonialny charakter kreacji, Heidi Klum uzupełniła swój strój kremowym płaszczem operowym z tafty, luźno opadającym na ramiona. Ten wyjątkowo spektakularny element wyróżnia się obszernymi bufiastymi rękawami i delikatnie drapowanym tyłem. Kontrast między precyzją złotej koronki a zwiewną lekkością kremowej tafty nadaje kreacji iście kinowy charakter. Płaszcz faluje z każdym krokiem, podkreślając teatralność sylwetki.

Ciepła metamorfoza

W swoim looku Heidi Klum postawiła na miękkie, naturalne fale, które zmiękczyły strukturalne linie jej stroju. Jej makijaż utrzymany był w ciepłych, muśniętych słońcem barwach: promienna, opalona cera, subtelnie podkreślone oczy i usta ozdobione złotymi refleksami. Aby dopełnić całość, na szyi miała kilka złotych naszyjników, które idealnie uzupełniały paletę barw jej sylwetki.

Występując w Cannes, Heidi Klum zaprezentowała prawdziwy majstersztyk w kwestii gracji, opartej na blasku złotej koronki i teatralności operowego płaszcza. Sylwetka była jednocześnie wyrafinowana i niezaprzeczalnie spektakularna.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
W wieku 51 lat Eva Longoria błyszczy w cekinowej sukience.

