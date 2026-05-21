W pierzastej sukience Cindy Crawford spektakularnie powraca na wybieg

Léa Michel
@cindycrawford / Instagram

Podczas spektakularnego pokazu mody na Times Square w Nowym Jorku, 17 maja 2026 roku, Cindy Crawford powróciła na wybieg w sylwetce równie rzeźbiarskiej, co niezapomnianej. Podczas prezentacji kolekcji Cruise 2027 jednego z największych włoskich domów mody, amerykańska supermodelka pojawiła się na wybiegu w czarnej sukience wykonanej w całości z piór.

Sukienka wykonana z piór

Centralnym punktem tej kreacji są niezwykłe kunszty piór, które zdobią całą suknię. Nie są jedynie ozdobą, lecz pokrywają sylwetkę od stóp do głów, nadając tkaninie żywy i naturalny charakter. Z każdym krokiem Cindy Crawford pióra delikatnie falują, tworząc wizualną wibrację, która ożywia sylwetkę od wewnątrz.

Wybór całkowicie czarnej kolorystyki to kolejny atut tej stylizacji. Wybierając całkowicie monochromatyczną paletę barw, projektant skupia całą uwagę na samym materiale: pióra nie wyróżniają się już kolorem, ale fakturą, refleksami i grą światła. Ta minimalistyczna paleta nadaje sukience niemal graficzny wymiar, coś pomiędzy dziełem mody a instalacją artystyczną.

Powrót ikony

Poza samą sukienką, to obecność Cindy Crawford nadaje temu momentowi wyjątkowy wymiar. Ikona świata topowego modelingu od lat 80. i 90. XX wieku, odcisnęła swoje piętno na historii mody jak mało która modelka przed nią. Teraz, mając 60 lat, nadal przyciąga uwagę swoją sylwetką i charyzmą na wybiegu, udowadniając, że kariera modelki nie jest kwestią wieku.

Cała masa kultowych postaci

Cindy Crawford nie była jedyną, która skradła show. Na wybiegu pojawiła się również Paris Hilton, prezentując się olśniewająco w nowym odcieniu brązu i efektownej, zwiewnej żółtej sukni. W pierwszym rzędzie zasiadło kilka gwiazd ze świata rozrywki i sportu, co podkreślało wagę, jaką dom mody przywiązuje do tego wydarzenia.

Tym występem Cindy Crawford przypomina nam, co czyni świetny pokaz mody tak magicznym. Jej czarna, piórkowa sukienka, jednocześnie architektoniczna i organiczna, stonowana i teatralna, pozostanie jednym z najbardziej uderzających wizerunków tego nowojorskiego pokazu.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Heidi Klum w złotej koronce zrobiła furorę na czerwonym dywanie w Cannes
Article suivant
W Meksyku Zara Larsson eksponuje swoją figurę w cekinowym stroju.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W złotej sukni Ester Expósito rozświetla Festiwal Filmowy w Cannes

Ester Expósito, hiszpańska aktorka i modelka znana z roli Carli Rosón Caleruega w serialu Netflixa „Elite”, zaprezentowała się...

W Meksyku Zara Larsson eksponuje swoją figurę w cekinowym stroju.

Szwedzka piosenkarka i autorka tekstów Zara Larsson udostępniła na Instagramie serię kolorowych i słonecznych zdjęć zrobionych podczas jej...

Heidi Klum w złotej koronce zrobiła furorę na czerwonym dywanie w Cannes

Niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka telewizyjna i aktorka Heidi Klum pojawiła się na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23...

W wieku 51 lat Eva Longoria błyszczy w cekinowej sukience.

Na prestiżowym przyjęciu zorganizowanym przy okazji Festiwalu Filmowego w Cannes, amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Eva Longoria zaprezentowała...

Ta 57-letnia duńska modelka przyciąga wzrok swoim koronkowym strojem.

Podczas pokazu filmu „Amarga Navidad” w Pałacu Festiwalowym, duńska modelka i fotografka Helena Christensen pojawiła się na czerwonym...

„Ona się zestarzała”: 47-letnia modelka spotyka się z komentarzami na temat swojego wyglądu

Pojawienie się Laetitii Casty na czerwonym dywanie podczas Festiwalu Filmowego w Cannes w 2026 roku (12-23 maja) wywołało...