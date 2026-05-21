W złotej sukni Ester Expósito rozświetla Festiwal Filmowy w Cannes

@ester_exposito / Instagram

Ester Expósito, hiszpańska aktorka i modelka znana z roli Carli Rosón Caleruega w serialu Netflixa „Elite”, zaprezentowała się wyjątkowo olśniewająco na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Cannes w 2026 roku podczas pokazu filmu „Bitwa pod de Gaulle’em: Czas żelaza”. Wyróżniała się jako prawdziwa „złota dziewczyna” wieczoru, ubrana w złotą suknię, która odbijała światło na każdym kroku.

Złota suknia o podwójnej osobowości

Centralnym punktem tego pokazu, złotą suknią Ester Expósito, wyróżnia się dwuczęściowa konstrukcja, która gra na uderzającym kontraście materiałów i objętości. Zaprojektowana, by przyciągać uwagę, prezentuje olśniewającą złotą paletę barw, która przekształca każdy ruch aktorki w grę odbić. Ta dwoistość, pomiędzy strukturą góry a lekkością dołu, nadaje kreacji architektoniczny i eteryczny wymiar, idealnie pasujący do uroczystego spaceru po czerwonym dywanie w Cannes.

Między kontrolowaną strukturą a blaskiem słonecznym

Górna część sukienki podkreśla strukturę i precyzję. Uszyty z pasów gorset jest ozdobiony graficznymi wycięciami, które wyraźnie definiują sylwetkę. Taka konstrukcja nadaje całości niemal rzeźbiarski wymiar, jednocześnie bawiąc się kontrastami między jednolitymi powierzchniami a strategicznie rozmieszczonymi otworami.

U dołu sukienka delikatnie zmienia biegi dzięki drobnej siatce pokrytej połyskującymi aplikacjami. Te lśniące zdobienia, rozmieszczone na całej powierzchni materiału, podkreślają złoty efekt góry, jednocześnie dodając jej lekkości i dynamiki. Aby dopełnić tę „diwową” sylwetkę, Ester Expósito pozostawiła rozpuszczone i swobodne włosy, naturalnie oprawiając twarz i podkreślając jej promienny wygląd.

W tej złotej sukni Ester Expósito zaliczyła jeden z najbardziej promiennych występów na 79. Festiwalu Filmowym w Cannes. Pokaz stylu, który łączy w sobie architektoniczny rygor z olśniewającym blaskiem, potwierdzając tym samym swoje miejsce wśród nowych ikon mody czerwonego dywanu.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
W Meksyku Zara Larsson eksponuje swoją figurę w cekinowym stroju.

