Demi Moore i jej córki, ubrane w piżamy, wywołują sensację w te święta Bożego Narodzenia.

Demi Moore emanuje elegancją i naturalnym urokiem na każdym kroku. Na Boże Narodzenie hollywoodzka aktorka zdecydowała się zamienić kreacje z czerwonego dywanu na przytulny look. W otoczeniu trzech córek – Rumer, Scout i Tallulah Willis – Demi Moore pokazała serię absolutnie uroczych zdjęć rodzinnych, na których wszystkie miały na sobie takie same świąteczne piżamy.

Rozgrzewające serce spotkanie rodzinne

W poście udostępnionym na Instagramie Demi Moore zaprezentuje kulisy swoich rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Dzień wypełniony był śmiechem, zwierzętami i cudownie ciepłą, zimową atmosferą. Aktorka i jej córki pozowały obok siebie, otoczone bliskimi, wszystkie ubrane w identyczne stroje w czerwono-białą kratkę. Dopełnieniem sceny była czapka Mikołaja, która dodała radosnego akcentu do tej skądinąd serdecznej atmosfery.

Podpis pod postem: „Ho Ho Ho... Psy, kaczki, piżamy i śnieg 🐕🦆😴❄️” idealnie podsumowuje ducha prostoty i serdeczności emanujący z tych zdjęć. Pomiędzy psami, kaczkami i śniegiem, rodzina Moore stawia na pierwszym miejscu przyjemność bycia razem.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

Są tak blisko siebie, że wyglądają jak bliźniaki

Internautów uderzyło niezwykłe podobieństwo Demi Moore do jej córek. Z identycznymi uśmiechami, długimi brązowymi włosami i bliską więzią, te cztery kobiety wydają się dosłownie swoimi kopiami. Pod postem pojawiły się komplementy: „Idealne bliźniaczki!” lub „Urok w genach!”.

Trzy młode kobiety, urodzone w jej poprzednim małżeństwie z Brucem Willisem, utrzymują bliskie więzi rodzinne, nawet po rozstaniu rodziców. Pomimo nieobecności aktora na zdjęciach, Demi i Bruce pozostają zjednoczeni wokół swoich dzieci, a więź ta stała się jeszcze silniejsza od czasu diagnozy demencji u aktora, którą Demi Moore wspiera z wielkim współczuciem.

Świąt pełnych słodyczy i spokoju

Pomiędzy trasami promocyjnymi i efektownymi występami, Demi Moore zdaje się delektować każdą spokojną chwilą z rodziną. Po pracowitym roku aktorka udaje się na zasłużony odpoczynek, udowadniając, że doskonale łączy życie publiczne z rodzinnym.

Niezależnie od tego, czy w piżamie, czy w eleganckiej sukni, Demi Moore uosabia swobodną elegancję, która jest jej wyjątkowo bliska, a jej największym urokiem jest szczera prostota.