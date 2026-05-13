Kelly Rutherford, mająca 57 lat, wzbudza sensację w sieci swoją sukienką z cekinami.

Amerykańska aktorka Kelly Rutherford pojawiła się na czerwonym dywanie podczas 79. Festiwalu Filmowego w Cannes 12 maja 2026 roku. Znana z roli w hicie „Plotkara”, wybrała czarną, cekinową suknię od Giorgio Armaniego na ceremonię otwarcia i pokaz francuskiego filmu „La Vénus Electrique” (Elektryczna Wenus). Jej pojawienie się natychmiast przykuło uwagę i wywołało liczne reakcje w mediach społecznościowych.

Ponadczasowa elegancja z czarną sukienką z cekinami

Na swój pierwszy wieczór w Cannes Kelly Rutherford wybrała długą, czarną suknię w całości haftowaną cekinami. Ten wyrafinowany element idealnie wpisuje się w wielką tradycję czerwonego dywanu w Cannes, gdzie czarna elegancja pozostaje pewniakiem. Luźny krój sukni i jej starannie wykonany blask odbijały światło przy każdym ruchu.

Aktorka postawiła na fryzurę w postaci niskiego, ułożonego koka, który podkreślał jej twarz i jakość wykonania kreacji haute couture. Jej makijaż, stonowany, a zarazem elegancki, podkreślał promienną cerę, subtelną kreskę eyelinerem i beżowe usta – klasyczny wybór, który pozwolił sukience i biżuterii wysunąć się na pierwszy plan.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez 🇫🇷 (@gorbun.photos)

Błyszcząca biżuteria

Dodatki, starannie dobrane w najdrobniejszych szczegółach, dopełniały stylizację niezwykłym wyrafinowaniem. Kelly Rutherford miała na sobie wyjątkowo spektakularny diamentowy naszyjnik wysadzany jasnoniebieskimi kamieniami, który stanowił jeden z głównych elementów jej stylizacji. Wybrała również subtelne diamentowe kolczyki, idealnie dopasowane do naszyjnika.

Na nogach miała czarne szpilki z noskiem w szpic, które podkreślały czyste linie stroju. Aktorka powiedziała już w 2024 roku magazynowi ELLE, że jej ikonami mody były Grace Kelly i Catherine Deneuve, a ona kocha „ponadczasowy styl, po prostu klasyczny i piękny”. To stwierdzenie nabiera pełnego znaczenia w świetle tego looku.

Mieszane reakcje w mediach społecznościowych

Choć większość internautów chwaliła elegancję i śmiałość Kelly Rutherford, kilka głosów skrytykowało również jej wybór ubioru „ze względu na wiek”. Te ageistyczne komentarze ujawniają więcej na temat uporczywych uprzedzeń wobec kobiet po 50. roku życia niż na temat samego wyglądu. Pamiętajmy, że ciało i wygląd kobiety – tak jak każdego innego – nie podlegają dyskusji. Każdy powinien móc ubierać się tak, jak chce, bez konieczności podporządkowywania się nakazom opartym na wieku, płci czy opiniach innych.

Krótko mówiąc, pojawienie się Kelly Rutherford przypomina o często zapominanej prawdzie: wolność w ubiorze nie zna wieku. Pewnym krokiem na czerwonym dywanie w Cannes, Kelly dołącza do nowej fali kobiet, które nie chcą zniknąć z pola widzenia po osiągnięciu pewnego wieku. Każda kobieta ma prawo nosić to, co jej się podoba, na każdym etapie życia.