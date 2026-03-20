Jessica Alba ujawnia swoją rutynę pielęgnacyjną bez makijażu, która pozwoli jej uzyskać promienną cerę

@jessicaalba / Instagram

Amerykańska aktorka, modelka i przedsiębiorczyni Jessica Alba ujawnia, jak zadbać o promienną cerę bez makijażu. Zdjęcie zostało uwiecznione na „surowym selfie” przed Vanity Fair Oscar Party 2026.

Oszałamiająco naturalne selfie

19 marca 2026 roku Jessica Alba opublikowała selfie bez makijażu, prezentujące jej promienną cerę. Zdjęcie, opublikowane przez jej partnera kosmetycznego tego wieczoru, przedstawia Jessicę świeżo po zabiegu pielęgnacyjnym Signature Healing Growth Factor Lift. Cel: promienna, naturalnie wyglądająca cera.

Rutyna zdekodowana

Protokół rozpoczyna się od nawilżającego środka oczyszczającego, po którym następuje mgiełka probiotyczna, aby przywrócić równowagę mikrobiomu skóry. Następnie nakładane są różne serum: Multi Peptides & Growth Factor o działaniu liftingującym, Copper Tripeptyd o działaniu regenerującym, a na koniec ujędrniający krem pod oczy i regenerujący balsam do ust. Efekt? Promienna skóra gotowa na czerwony dywan.

Jego rytuał „przygotowań” w formie wideo

Jessica Alba opublikowała również filmik z przygotowań , na którym nakłada serum, płatki pod oczy i włącza lampę LED, a następnie nakłada makijaż w odcieniu smoky brown, opala policzki i błyszczy na różowo. Z matchą w dłoni, układa swoje brązowe włosy w bujną fryzurę, a długie paznokcie zdobią eleganckie francuskie końcówki. Wzruszający fragment ukazuje jej partnera, amerykańskiego aktora kolumbijsko-meksykańskiego pochodzenia, Danny'ego Ramireza, obejmującego ją.

Ostatni look w lśniącej czerni Valentino

Na imprezę po Oscarach Jessica Alba założyła czarną sukienkę z cekinami i piórami, naszyjnik Chopard, kopertówkę Ahikoza By Bram i szpilki z noskiem w szpic. Ten surowy i luksusowy kontrast idealnie ilustruje jej filozofię: zdrowa baza wzmacnia każdy makijaż.

Krótko mówiąc, Jessica Alba udowadnia, że w wieku 44 lat promienną cerę można osiągnąć dzięki pielęgnacji bez zbędnego makijażu. Zdradziła sekrety „skóry gotowej na gwiazdę”, przystępne i udowodnione naukowo.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
