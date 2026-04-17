Najlepsza przyjaciółka Kylie Jenner wskrzesza trend krótkich topów, prezentując wersję vintage

Pod kalifornijskim słońcem Anastasia Karanikolaou trafia na pierwsze strony gazet. Influencerka, bliska przyjaciółka Kylie Jenner, niedawno oczarowała swoich obserwatorów stylizacją, która odświeża klasyczny krótki top, nadając mu charakter retro.

Styl vintage, który podbija media społecznościowe

Na Instagramie Anastasia Karanikolaou ma na sobie biały krótki top inspirowany amerykańską estetyką vintage. Minimalistyczny top prezentuje zabawną interpretację kultowego logo, nawiązując do „buntowniczego i swobodnego” klimatu lat 90. W połączeniu z czarną spódnicą i kilkoma stonowanymi dodatkami, ta stylizacja to hołd dla stylowej prostoty i pewności siebie.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Anastasia Karanikolaou (@staskaranikolaou)

Szczegóły stylu: minimalizm i asertywność

Na ten słoneczny wypad młoda kobieta wyraźnie postawiła na naturalny i elegancki look. Jej włosy, lekko zaczesane do tyłu z przodu, delikatnie okalały twarz, a miękkie loki swobodnie spływały z tyłu, dodając jej ruchu i odrobiny swobodnego stylu. Okulary przeciwsłoneczne, osadzone na głowie niczym opaska, podkreślały ten praktyczny, a zarazem modny look.

Jeśli chodzi o dodatki, nie pozostawiła niczego przypadkowi: srebrne bransoletki, które odbijały światło, wielowarstwowe naszyjniki, które bawiły się długością i fakturą, oraz wyrazista biżuteria, która dodała całości wyrazistego charakteru. Harmonia prostoty i misternych detali stworzyła letnią stylizację, jednocześnie elegancką i naturalną, idealnie pasującą do jasnej, dziennej atmosfery.

Dzięki tej stylizacji Anastasia Karanikolaou potwierdza swoją rolę influencerki modowej. Przywracając do życia klasyczny krótki top, uosabia trend, w którym styl retro łączy się z nowoczesną pewnością siebie. Jej niedawny występ na festiwalu Coachella u boku Kylie Jenner tylko wzmocnił jej wizerunek jako wschodzącej ikony nowego pokolenia mody.