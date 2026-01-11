Dlaczego wszyscy mówią o Ramie Duwaji, gwieździe generacji Z?

Urodzona w Houston w syryjskiej rodzinie, Rama Duwaji zrobiła furorę, stając się w wieku zaledwie 28 lat najmłodszą i pierwszą muzułmańską Pierwszą Damą Nowego Jorku. Jej mąż, Zohran Mamdani, wybrany na burmistrza w listopadzie 2025 roku, uosabia wraz z nią nową erę polityczną. Rama, znana ilustratorka i pełna pasji aktywistka, urzeka pokolenie Z swoją wyrazistą estetyką, zaangażowaniem politycznym i zdecydowanie nowoczesnym wizerunkiem.

Syryjsko-amerykański artysta o niezwykłej karierze

Absolwentka Virginia School of Fine Arts, a następnie School of Visual Arts w Nowym Jorku, Rama Duwaji szybko odcisnęła swoje piętno na świecie sztuki. Współpracowała z prestiżowymi wydawnictwami, takimi jak Vogue US, The Washington Post i The New York Times, a także wystawiała w Tate Modern. Jej ilustracje bezpośrednio odnoszą się do praw kobiet, obrony mniejszości i konfliktu w Palestynie. Zajmuje się również ceramiką i animacją oraz prowadzi warsztaty związane ze swoim aktywizmem.

Historia miłosna zrodzona na Hinge, celebrowana w całej prostocie

W 2021 roku, na aplikacji randkowej Hinge, Rama poznała Zohrana Mamdaniego, wówczas kongresmena Partii Demokratycznej z Queens. Cztery lata później wzięli ślub cywilny w nowojorskim ratuszu. Zdjęcia z nowojorskiego metra, w swobodnych ubraniach, stały się viralem. Ceremonia była dyskretna, w przeciwieństwie do przyjęcia zaręczynowego zorganizowanego w Dubaju, na którym obecne były ich rodziny. „Miłość mojego życia, moje bezwarunkowe wsparcie” – powiedział Zohran Mamdani.

Ikona mody i urody uwielbiana przez pokolenie Z

Selfie w lustrze, nonszalancki wygląd i mocne przekazy: Rama Duwaji zachwyca publiczność na Instagramie, gdzie zgromadziła ponad 95 000 obserwujących. Okrzyknięta przez niektóre media „najbardziej stylową Pierwszą Damą Nowego Jorku”, uosabia spójne, feministyczne, zaangażowane politycznie pokolenie, dumne ze swojego dziedzictwa. Regularnie zabiera głos, wspierając sprawę palestyńską, marginalizowane społeczności i sprzeciwiając się systemowej niesprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych.

Para symbolizująca nowe pokolenie polityczne

Mieszkający w Astorii w dzielnicy Queens, Rama i Zohran reprezentują nową falę polityków: młodych, czarnoskórych, postępowych, zaangażowanych i swobodnie poruszających się w mediach społecznościowych. Ich intymne, niekonwencjonalne małżeństwo spotkało się z atakami ze strony konserwatywnej prawicy, na które zareagowali ze spokojem i determinacją. Podczas gdy ona publikuje swoje aktywistyczne ilustracje, on celebruje swoją rolę partnera i sojusznika. Razem na nowo definiują zasady władzy.

Wzrost, który ma globalny zasięg

Od zwycięstwa wyborczego Zohran Mamdani, pierwszego muzułmańskiego burmistrza Nowego Jorku, Rama Duwaji znalazła się w centrum uwagi. Zapytana o swoją nagłą popularność, cytuje Ninę Simone: „Obowiązkiem artysty jest odzwierciedlać swoje czasy”. Od dzieciństwa w Dubaju, aż po przybycie do Gracie Mansion, jej inspirująca podróż uczyniła z niej wzór do naśladowania dla pokolenia młodych, rasowo zróżnicowanych i zaangażowanych politycznie artystek.

Na styku sztuki, polityki i popkultury Rama Duwaji uosabia znacznie więcej niż tylko postać nowych mediów: symbolizuje pokolenie, które nie chce wybierać między aktywizmem a estetyką, intymnością a widocznością. Akcentując swój głos bez poświęcania artystycznej wrażliwości, redefiniuje rolę Pierwszej Damy na swój własny, daleki od tradycyjnych norm sposób.