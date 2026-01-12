Amal Clooney zrobiła furorę na Złotych Globach w zapierającej dech w piersiach czerwonej sukience

Z okazji wielkiego powrotu na Złote Globy, 10 lat po swoim ostatnim występie, Amal Clooney przekształciła czerwony dywan w prawdziwy plan filmowy. Prawniczka, która wspierała George'a Clooneya, nominowanego za rolę w filmie „Jay Kelly”, wzbudziła sensację w spektakularnej czerwonej sukni, będącej wyraźnym hołdem dla klasycznej haute couture.

Ognistoczerwona sukienka od Balmain

W 83. edycji Amal Clooney zamieniła stonowaną elegancję swojej czarnej sukienki-obcasa od Diora z 2015 roku na żywą szkarłatną czerwień. Zainspirowana kreacją z kolekcji haute couture Balmain jesień/zima 1957-1958, jej suknia została uszyta na zamówienie, z perfekcyjnie wykonanym stylem retro. Marszczony, dopasowany krój podkreślał jej figurę, a strukturalny dekolt w kształcie serca podkreślał jej olśniewający urok. Długa, drapowana spódnica, wykończona luźnym dołem, dodawała dynamiki każdemu krokowi, nawiązując do złotej ery hollywoodzkich aktorek lat 50.

Akcesoria zaprojektowane jak biżuteria filmowa

Wierna swojemu zamiłowaniu do detali, Amal uzupełniła tę czerwono-czerwoną stylizację pasującą do niej bransoletką Jimmy'ego Choo, tworząc szkarłatną kolumnę. Diamentowe kolczyki Cartier w połączeniu z pasującą bransoletką dodały odpowiedniego blasku, nie przyćmiewając sukienki.

Jeśli chodzi o urodę, stylizacja celowo była ponadczasowa: idealnie ułożone, rozpuszczone włosy, promienna cera i subtelnie podkreślone usta. Idealna równowaga między wyrafinowaniem a nowoczesnością, pozwalająca sukience opowiedzieć historię.

Amal Clooney, królowa niezapomnianych czerwonych dywanów

Chociaż Amal Clooney rzadko pojawia się na czerwonym dywanie, każde jej pojawienie się staje się modowym hitem. Na przykład w Wenecji zrobiła już furorę w fuksjowo-różowej sukience z trenem, potem w zwiewnej kreacji Versace w kolorze maślanej żółci, a ostatnio pojawiła się w drapowanej sukience w kolorze czekolady i lśniącej różowej kreacji Tamary Ralph w stylu Old Hollywood.

Złote Globy 2026 wzbogacają tę galerię kultowych stylizacji: w czerwonej sukience Balmain Amal Clooney potwierdziła swój status współczesnej muzy, łączącej elegancję prawniczki, aurę gwiazdy i zdeklarowaną miłość do spektakularnej mody.

Błyskotliwie reinterpretując dziedzictwo haute couture lat 50., Amal Clooney po raz kolejny udowodniła, że moda jest dla niej prawdziwym językiem. Jej obecność na Złotych Globach w 2026 roku to coś więcej niż tylko występ – to deklaracja ponadczasowej elegancji.