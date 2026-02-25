Search here...

Oskarżona o noszenie „zbyt dużej ilości makijażu”, gwiazda futbolu odpowiada swoim hejterom

Fabienne Ba.
@alishalehmann7/Instagram

Alisha Lehmann, szwajcarska piłkarka, która cieszy się dużą popularnością w mediach społecznościowych, jest regularnie komentowana zarówno pod względem wyglądu, jak i występów. W obliczu krytyki za „zbyt mocny makijaż”, szwajcarska zawodniczka odpowiedziała publicznie.

Powtarzające się komentarze na temat jej wyglądu

Alisha Lehmann, reprezentantka Szwajcarii i zawodniczka Aston Villi Women, jest jedną z najchętniej obserwowanych piłkarek na świecie na Instagramie. Jednak jej popularność spotkała się z falą krytyki w sieci, a niektórzy użytkownicy twierdzili, że nosi „zbyt dużo makijażu jak na profesjonalną zawodniczkę”. Komentarze te były szeroko komentowane zarówno w prasie sportowej, jak i w mediach głównego nurtu.

Pomijając kwestię makijażu, komentarze te odzwierciedlają szerszą debatę na temat roli wizerunku w sporcie kobiecym. W przeciwieństwie do mężczyzn, sportsmenki są często oceniane nie tylko pod kątem wyników, ale także wyglądu, stylu ubioru i obecności w mediach społecznościowych. W przypadku Alishy Lehmann, jej rozległa aktywność online – łącząca treści sportowe, partnerstwa komercyjne i bardziej osobiste posty – podsyca tę dwoistą percepcję: sportowca wyczynowego i influencerki.

„Jestem dziewczyną i lubię się malować”.

W wywiadzie dla talkSPORT Alisha Lehmann bezpośrednio odniosła się do krytyki, stwierdzając: „Jestem dziewczyną i uwielbiam się malować”. Dodała, że jej wygląd nie ma wpływu na grę, a najważniejsza jest jej gra na korcie. W innych wywiadach zawodniczka wyjaśniła również, że chce pozostać wierna sobie, pomimo zewnętrznych ocen.

Kilku obserwatorów wskazuje, że krytyka ta odzwierciedla utrwalone stereotypy. Dbałość o wygląd nie umniejsza atrakcyjności profesjonalnej zawodniczki. Wręcz przeciwnie, niektórzy twierdzą, że uwaga mediów poświęcona takim postaciom jak Alisha Lehmann pomaga zwiększyć rozpoznawalność kobiecej piłki nożnej i przyciągnąć nową publiczność.

Udowodniona kariera sportowa

Alisha Lehmann, trenowana w Szwajcarii, grała w kilku europejskich klubach, zanim dołączyła do ligi angielskiej. Grała w Aston Villi i regularnie reprezentuje reprezentację Szwajcarii. Jej obecność w mediach społecznościowych – z kilkoma milionami obserwujących – czyni ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w dzisiejszej piłce nożnej kobiet.

Odniosła się już do presji ze strony mediów społecznościowych, powtarzając, że nadal koncentruje się przede wszystkim na karierze sportowej. Jej występy zarówno w klubach, jak i w reprezentacji, świadczą o jej zaangażowaniu na boisku, niezależnie od ocen dotyczących jej wyglądu.

Odkrywcza kontrowersja

Krytyka, z jaką się spotyka, ilustruje szerszą debatę na temat oczekiwań wobec kobiet-sportowców. W przeciwieństwie do zawodników, kobiety w sporcie są często oceniane zarówno pod kątem wyników, jak i wyglądu. Te podwójne oczekiwania, rzadko wyrażane tak stanowczo w odniesieniu do mężczyzn, odzwierciedlają stereotypy, które są głęboko zakorzenione w zbiorowej wyobraźni.

W przypadku Alishy Lehmann presję tę potęguje liczba obserwujących ją na Instagramie i znaczący wpływ mediów, jaki na nią wywiera, zwłaszcza ze względu na czas spędzony w drużynie Aston Villa Women. Jej obecność w sieci, gdzie dzieli się zarówno chwilami związanymi z piłką nożną, jak i bardziej osobistymi aspektami swojego życia, w oczach niektórych zaciera granicę między wynikami sportowymi a wizerunkiem publicznym.

Publicznie odpowiadając na krytykę, zawodniczka domaga się swojego prawa do pogodzenia osobistej ekspresji z wymogami wyników sportowych. Przypomina wszystkim, że bycie zawodową sportsmenką nie oznacza rezygnacji z tożsamości ani autoprezentacji. Taka postawa przyczynia się do szerszej zmiany w postawach, w której sportsmenki domagają się większej swobody w kreowaniu swojego wizerunku, bez uszczerbku dla swoich osiągnięć na boisku.

Ostatecznie, oskarżona o noszenie „zbyt dużej ilości makijażu” podczas gry w piłkę nożną, Alisha Lehmann postanowiła odpowiedzieć jasno: jej wygląd nie definiuje ani jej talentu, ani zaangażowania. To przypomnienie, że osiągnięcia i wolność osobista nie są ze sobą sprzeczne – nawet w obliczu ciągłej kontroli mediów społecznościowych.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Pod słońcem ta amerykańska aktorka pokazuje swój „naturalny” wygląd.
Article suivant
Bez makijażu Taylor Swift dzieli się intymną ceremonią

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Bez makijażu Taylor Swift dzieli się intymną ceremonią

Promienna w swojej prostocie, Taylor Swift postanowiła pojawić się bez makijażu, aby uczcić kluczowy moment w swojej karierze....

Pod słońcem ta amerykańska aktorka pokazuje swój „naturalny” wygląd.

Po roku 2025, naznaczonym fenomenalnym sukcesem filmu „Avatar: Ogień i popiół” oraz uznaniem za najlepiej zarabiającą aktorkę Hollywood,...

Ta hollywoodzka gwiazda wcieli się w rolę Audrey Hepburn, fani są podzieleni.

Lily Collins, która zdobyła międzynarodową sławę dzięki serialowi „Emily w Paryżu”, właśnie potwierdziła, że wcieli się w legendarną...

„Moje nogi, mój największy problem”: Miss Francji 2015 ujawnia, na co cierpi

Za koronami i uśmiechami kryją się również intymne realia. Camille Cerf, Miss Francji 2015, niedawno ujawniła na swoim...

W wieku 37 lat Emma Stone zachwyca minimalistycznym wyglądem

Emma Stone niedawno zachwyciła czerwony dywan BAFTA 2026 minimalistyczną elegancją od Louis Vuitton. Nominowana za rolę w filmie...

W wieku 61 lat Monica Bellucci olśniewa na czerwonym dywanie w kultowej czarnej sukience.

Włoska aktorka i modelka Monica Bellucci wciąż zachwyca publiczność. Podczas gali rozdania nagród BAFTA 2026 w Londynie olśniewała...

© 2025 The Body Optimist