„Najpiękniejsza mama”: modelka Elsa Hosk pokazuje ciążowy brzuch w satynowym stroju

Na Instagramie szwedzka modelka Elsa Hosk udostępniła lawinę zdjęć, które natychmiast zachwyciły jej obserwatorów. Ubrana w całkowicie biały, satynowy strój, przyciemniane okulary przeciwsłoneczne i z zamszową torebką, pozowała pewnie, a jej ciążowy brzuszek delikatnie ukazywał się między panelami obszernej koszuli. Występ został pochwalony tysiącami komentarzy pod postem.

Satynowy look od stóp do głów dla wyrafinowanej elegancji ciążowej

Do tych nowych zdjęć Elsa Hosk wybrała nieskazitelny kostium ze spodniami, uszyty z lśniącej satyny, która odbija światło dzienne. Koszula, rozpięta i oversize'owa, odsłania jej zaokrąglony brzuch, a szerokie, luźne spodnie wydłużają jej kolumnową sylwetkę. To zdecydowanie minimalistyczne podejście, w którym bogactwo materiału odgrywa główną rolę.

Wśród dodatków Elsa Hosk wybrała torebkę z zamszu w kolorze taupe, idealnie kontrastującą z bielą jej stroju. Duże, brązowe okulary przeciwsłoneczne w kształcie motyli dodają stylizacji retro, niemal kinowego charakteru. Elegancka fryzura i dyskretne czarne sandały dopełniają całość: Elsa Hosk prezentuje stylizację ciążową, która udowadnia, że elegancja i wygoda mogą idealnie współistnieć, nawet gdy sylwetka zmienia się z miesiąca na miesiąc.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez elsa❤️ (@hoskelsa)

Ciąża świętowana

Ten post jest częścią strategii, którą przyjęła modelka: pokazywania swojego ciążowego ciała bez ukrywania go. 10 kwietnia 2026 roku Elsa Hosk oficjalnie ogłosiła swoją drugą ciążę, publikując serię zdjęć wykonanych przez Julię Gorbaczenko. Powiedziała wtedy swoim obserwatorom, że od sześciu miesięcy „rośnie jej mały brzuszek”.

Ogłoszenie zostało początkowo ocenzurowane przez Instagram – platforma usunęła jej oryginalny post – zanim zareagowała publicznie: „Chciałabym, żeby ludzie nie postrzegali brzuchów kobiet w ciąży jako czegoś obraźliwego, ale tak właśnie jest”. Elsa Hosk spodziewa się drugiego dziecka ze swoim narzeczonym Tomem Dalym, brytyjskim biznesmenem, z którym ma już córkę, Tuulikki Joan, urodzoną w lutym 2021 roku.

Fala pozytywnych komentarzy

Pod postem pojawiły się lawinowe reakcje. „Najpiękniejsza mama”, „Promienna jesteś” – komentarze internautów chwaliły zarówno urodę stylizacji, jak i promienny wygląd modelki w obliczu zbliżającego się terminu porodu. Wielu podkreślało prostotę inscenizacji, która ostro kontrastowała z często bardziej teatralnymi konwencjami tradycyjnych sesji zdjęciowych ciążowych.

Wiele osób najbardziej pamięta spójność przekazu Elsy Hosk od momentu jej ogłoszenia: niczego nie ukrywać, zachować dyskrecję, celebrować ciało takie, jakie jest. Postawa ta jest zgodna z postawą innych modelek jej pokolenia – takich jak Jasmine Tookes, która w 2025 roku, będąc w ciąży, przeszła po wybiegu Victoria's Secret – i przyczynia się do zmiany sposobu przedstawiania ciał matek w branży modowej.

Pomiędzy lśniącą satyną, starannie dobranymi dodatkami i dumnie prezentowanym brzuszkiem ciążowym, Elsa Hosk stworzyła jeden ze swoich najpopularniejszych postów tego sezonu. Zaledwie kilka tygodni przed narodzinami drugiego dziecka, szwedzka modelka przypomina nam post za postem, że ciąża to nie coś, co trzeba ukrywać, ale kamień milowy, który należy świętować.