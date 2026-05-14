„Anioł”: Bella Hadid przyciąga wzrok w satynowej sukience

Amerykańska modelka Bella Hadid udostępniła na Instagramie karuzelę zdjęć, które natychmiast podbiły internet. Pojawiła się w krótkiej satynowo-koronkowej sukience, a jej kręcone blond włosy okalały twarz. Wygląd został pochwalony przez tysiące fanów, którzy szybko komentowali: „Aniołek”, „Uwielbiam blond włosy”.

Wygląd boho

Suknia Belli Hadid nie jest zwykłym wyborem: to suknia szyta na miarę. Jej fason charakteryzuje się głębokim dekoltem w serek ozdobionym delikatną kokardą, obszernymi, rozkloszowanymi rękawami i wieloma warstwami białej koronki. Satynowa tkanina w odcieniu ecru nadaje jej zdecydowanie vintage'owy charakter, niemal z lat 70. To kreacja idealnie oddająca trend „renesansu boho”.

Blond loki, które robią furorę

Poza sukienką, to właśnie włosy Belli Hadid naprawdę przykuwały uwagę. Modelka, zazwyczaj brunetka, postawiła na miodowy blond, ułożony w równe loki z przedziałkiem na środku. Jej delikatny makijaż podkreślał szare oczy czarną kreską i szminką w kolorze nude. Ta metamorfoza fryzury z pewnością nie pozostała niezauważona: komentarze napłynęły spod karuzeli, wiele z nich chwaliło ten „nowy kierunek estetyczny”.

Występ po znaczącej nieobecności na Met Gali

Ten wpis pojawił się zaledwie kilka dni po Met Gali 2026, w której Bella Hadid nie wzięła udziału. Modelka jest jedną z gwiazd, które zdecydowały się nie wziąć udziału w tegorocznej imprezie, obok amerykańskiej aktorki i producentki Zendayi oraz amerykańskiej aktorki Meryl Streep. Dzięki tej skąpanej w słońcu karuzeli, sfilmowanej w słonecznym otoczeniu, gdzieś pomiędzy domkiem a ukwieconym ogrodem, Bella Hadid dyskretnie powraca do mediów społecznościowych i potwierdza swój status ikony współczesnej mody boho.

W satynowej sukience, lśniących blond lokach i letniej atmosferze Bella Hadid po raz kolejny udowadnia, że wie, jak wyznaczać trendy. Jej fani z pewnością się z tym zgadzają: ich jednogłośne komentarze – „anioł”, „uwielbiam te blond włosy” – potwierdzają siłę oddziaływania stylizacji, która idealnie oddaje panującą obecnie bohemską estetykę.