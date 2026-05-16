W romantycznej pastelowej sukience Sabrina Carpenter przyciąga wszystkie spojrzenia

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Sabrina Carpenter zachwyciła na pokazie Dior Cruise 2027, który odbył się w LACMA w Los Angeles. W pastelowożółtej sukience z haftowanymi motywami kwiatowymi, uzupełnionej pasującymi czółenkami i białą kokardą we włosach, stworzyła jedną z najgorętszych stylizacji wieczoru. Zdecydowanie romantyczna kreacja, idealnie wpisując się w obecny trend „maślanej żółci”.

Sukienka prosto z wybiegu

Na tę długo oczekiwaną kreację Sabrina Carpenter wybrała kreację bezpośrednio z kolekcji Cruise 2027, zaprezentowanej tego samego wieczoru. Prześwitująca sukienka w bardzo miękkim odcieniu „świeżego masła” (fresh butter) grała delikatnymi plisami i subtelnymi białymi akcentami. Charakterystyczny detal? Imponujące kwiaty zdobiły dół, nadając całej stylizacji niemal rzeźbiarski wymiar.

Dodatki, starannie przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, podkreślały romantyczną estetykę. Sabrina Carpenter miała przy sobie małą torebkę w tym samym maślanym odcieniu, również ozdobioną kwiatowym haftem, a we włosach miała delikatną białą koronkową kokardę.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Brooklyn 99 (@brooklyn99193)

Powrót pomp z muszką

Drugą gwiazdą stylizacji są buty. Sabrina Carpenter wybrała czółenka typu slingback, wprowadzone na rynek przez francuski dom mody, gdy Jonathan Anderson objął stanowisko dyrektora kreatywnego. Zaprezentowane po raz pierwszy na pokazie wiosna 2026, czółenka te dumnie prezentują swój charakterystyczny styl: podeszwa w kształcie litery D – zakrzywiona z jednej strony i spiczasta z drugiej – pasek z przodu ozdobiony dużą kokardą z logo Dior, pasek z tyłu oraz zwężany obcas.

Dostępne w różnych materiałach i kolorach, te czółenka szybko stały się jedną z najbardziej pożądanych par tego sezonu. Widziano je już na stopach brytyjsko-amerykańskiej aktorki Anyi Taylor-Joy w bieli oraz izraelsko-amerykańskiej aktorki, producentki i reżyserki Natalie Portman w satynowym odcieniu błękitu. Sabrina Carpenter z kolei wybrała wersję pasującą do swojej sukienki – perfekcyjnie wykonany monochromatyczny look.

Masłożółty, kolor sezonu

Poza samym wyglądem, wygląd Sabriny Carpenter potwierdza centralną rolę „maślanej żółci” w trendach na rok 2026. Ta delikatna, lekko kremowa żółć od wiosny ugruntowała swoją pozycję jako kluczowy odcień na wybiegach i czerwonych dywanach. Będąc w połowie drogi między pastelami a „świeżym masłem”, natychmiast dodaje blasku każdej stylizacji.

Ten kolor, łagodniejszy niż jaskrawożółty, zachwyca swoją wszechstronnością: można go nosić jako całość lub jako subtelny akcent, na zwiewnych lub strukturalnych tkaninach, od rana do wieczora. Idealny odcień na sezon wiosenno-letni, idealnie wpisuje się również w nurt „cichego luksusu” – gdzie jakość materiału i delikatność kroju górują nad ostentacyjnymi efektami.

W haftowanej sukience, kultowych czółenkach i perfekcyjnie dobranej palecie kolorów, Sabrina Carpenter stworzyła jedną z najbardziej dopracowanych stylizacji tego sezonu. Potwierdza swój rosnący wpływ stylistyczny i bez trudu staje się jednym z najbardziej pożądanych dodatków chwili.