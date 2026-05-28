„Ponadczasowa ikona”: 59-letnia Salma Hayek zachwyca retro lookiem

Meksykańsko-amerykańsko-libańska aktorka, reżyserka i producentka Salma Hayek udowadnia, że elegancja nie zna wieku. Na Lazurowym Wybrzeżu przywróciła szyk Brigitte Bardot z lat 60. w sukience w kolorze barwinka, która stała się viralem.

Salma Hayek wciela się w Brigitte Bardot w Cannes

Salma Hayek udostępniła na Instagramie serię zdjęć zza kulis swojej podróży do Cannes. Z dala od czerwonego dywanu, pozuje zwrócona twarzą do Morza Śródziemnego, na pokładzie jachtu, w zdecydowanie retro scenerii, nawiązującej do wielkich ikon kina lat 60. Na trzecim zdjęciu wyraźnie widać nawiązanie do Brigitte Bardot, absolutnej ikony Riwiery – aż po czułe ujęcie z białym kotem na rękach.

Sukienka w kolorze periwinkle blue i pasująca do niej opaska na głowę

Centralnym punktem jest sukienka w kolorze periwinkle blue o asymetrycznym kroju: pojedynczy rękaw, kończący się za łokciem i obszyty falbanką, opada na drugie ramię i jest wiązany w talii. Dopasowana spódnica, ozdobiona marszczeniami i zakładkami, nadaje całości rzeźbiarski wygląd.

Aby dopełnić tę stylizację, Salma Hayek dodała szeroką, pasującą niebieską opaskę, głęboką liliową szminkę i makijaż oczu w stylu smoky eyes. Stylizacja wierna estetyce syren ekranowych, udowadniająca, że styl retro wcale nie jest przestarzały.

Kibice byli przekonani.

Nic dziwnego, że post wywołał falę zachwytu. Wielu internautów okrzyknęło ją „ponadczasową ikoną”, co było powtarzającym się komplementem ze strony jej fanów, którzy uważają, że Salma Hayek z wiekiem staje się coraz piękniejsza. Trzeba przyznać, że aktorka pielęgnuje pokojową relację z upływem czasu: akceptuje i z dumą eksponuje swoje siwe pasemka, nie chcąc „ukrywać swojego wieku”. Ta autentyczność wzmacnia więź z milionami jej obserwatorów.

Salma Hayek, ubrana w sukienkę w kolorze barwinka i pasującą do niej opaskę, stworzyła jedną z najbardziej inspirujących „niekonwencjonalnych” stylizacji Festiwalu Filmowego w Cannes w 2026 r.