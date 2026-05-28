„Ponadczasowa ikona”: 59-letnia Salma Hayek zachwyca retro lookiem

Anaëlle G.
@salmahayek / Instagram

Meksykańsko-amerykańsko-libańska aktorka, reżyserka i producentka Salma Hayek udowadnia, że elegancja nie zna wieku. Na Lazurowym Wybrzeżu przywróciła szyk Brigitte Bardot z lat 60. w sukience w kolorze barwinka, która stała się viralem.

Salma Hayek wciela się w Brigitte Bardot w Cannes

Salma Hayek udostępniła na Instagramie serię zdjęć zza kulis swojej podróży do Cannes. Z dala od czerwonego dywanu, pozuje zwrócona twarzą do Morza Śródziemnego, na pokładzie jachtu, w zdecydowanie retro scenerii, nawiązującej do wielkich ikon kina lat 60. Na trzecim zdjęciu wyraźnie widać nawiązanie do Brigitte Bardot, absolutnej ikony Riwiery – aż po czułe ujęcie z białym kotem na rękach.

Sukienka w kolorze periwinkle blue i pasująca do niej opaska na głowę

Centralnym punktem jest sukienka w kolorze periwinkle blue o asymetrycznym kroju: pojedynczy rękaw, kończący się za łokciem i obszyty falbanką, opada na drugie ramię i jest wiązany w talii. Dopasowana spódnica, ozdobiona marszczeniami i zakładkami, nadaje całości rzeźbiarski wygląd.

Aby dopełnić tę stylizację, Salma Hayek dodała szeroką, pasującą niebieską opaskę, głęboką liliową szminkę i makijaż oczu w stylu smoky eyes. Stylizacja wierna estetyce syren ekranowych, udowadniająca, że styl retro wcale nie jest przestarzały.

Kibice byli przekonani.

Nic dziwnego, że post wywołał falę zachwytu. Wielu internautów okrzyknęło ją „ponadczasową ikoną”, co było powtarzającym się komplementem ze strony jej fanów, którzy uważają, że Salma Hayek z wiekiem staje się coraz piękniejsza. Trzeba przyznać, że aktorka pielęgnuje pokojową relację z upływem czasu: akceptuje i z dumą eksponuje swoje siwe pasemka, nie chcąc „ukrywać swojego wieku”. Ta autentyczność wzmacnia więź z milionami jej obserwatorów.

Salma Hayek, ubrana w sukienkę w kolorze barwinka i pasującą do niej opaskę, stworzyła jedną z najbardziej inspirujących „niekonwencjonalnych” stylizacji Festiwalu Filmowego w Cannes w 2026 r.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Piosenkarka Olivia Rodrigo potępia krytykę swojej sukienki typu babydoll

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Piosenkarka Olivia Rodrigo potępia krytykę swojej sukienki typu babydoll

Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, muzyk i aktorka Olivia Rodrigo, która spotkała się z krytyką z powodu sukienki typu...

Ta błyszcząca sukienka, którą nosi Hilary Duff, oczarowuje fanów

Dwadzieścia jeden lat po swoim ostatnim występie, amerykańska aktorka i piosenkarka Hilary Duff powróciła w spektakularny sposób na...

52-letnia Shannon Elizabeth postawiła na ultramodny strój plażowy

Amerykańska aktorka i modelka Shannon Elizabeth powraca latem w mediach społecznościowych. Znana z roli w serialu komediowym „American...

W białej sukience midi Sofía Vergara tworzy świetlisty look

Kolumbijsko-amerykańska aktorka, modelka, producentka i prezenterka telewizyjna Sofía Vergara, znana przede wszystkim z roli w serialu „Współczesna rodzina”,...

„Najpiękniejsza twarz”: modelka plus-size Ashley Graham udostępniła selfie, które wywołało reakcje

Ashley Graham udostępniła na Instagramie selfie, które natychmiast wywołało falę entuzjastycznych reakcji. Widać ją w codziennej scenerii, siedzącą...

Claudia Schiffer świętuje 24. rocznicę ślubu zdjęciem, które wzruszyło jej fanów

Dwadzieścia cztery lata miłości i niesłabnącej więzi. Aby uczcić rocznicę ślubu z brytyjskim reżyserem, scenarzystą i producentem Matthewem...