Ta odnosząca sukcesy piosenkarka, będąca celem gróźb, podejmuje „surowe środki”

Południowokoreańska piosenkarka K-popowa, aktorka i prezenterka telewizyjna IU (Lee Ji-eun) od kilku miesięcy zmaga się z falą nękania i gróźb w internecie. W odpowiedzi na te ataki, jej agencja, EDAM Entertainment, ogłosiła wdrożenie „surowych środków prawnych wobec osób odpowiedzialnych za zniesławiające wiadomości, złośliwe plotki i groźby” skierowane przeciwko artystce i jej rodzinie.

Duża operacja prawna przeciwko zniesławieniu

Według oświadczenia agencji , w 2025 roku IU złożyło 96 pozwów karnych i cywilnych za pośrednictwem kancelarii Shinwon. Pozwy te dotyczą użytkowników internetu, którzy publikowali obraźliwe uwagi, fałszywe informacje lub treści zniesławiające na platformach takich jak Naver, Theqoo, DC Inside, YouTube, X (dawniej Twitter) i Instagram.

Kilka orzeczeń sądowych zostało już wydanych:

Sprawcom wymierzono siedem grzywien.

Pewną osobę ukarano grzywną w wysokości 5 milionów wonów (około 3700 dolarów) za rozpowszechnianie fałszywych plotek szpiegowskich.

Inny musiał zapłacić 30 milionów wonów (prawie 22 tys. dolarów) za rozpowszechnianie fałszywych oskarżeń o plagiat.

Trzeci mężczyzna został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata za wielokrotne rozpowszechnianie fałszywych informacji i komentarzy pełnych nienawiści.

Groźby fizyczne, które nie pozostają bezkarne

Poza cyberatakami, EDAM Entertainment ujawniło, że kilka osób próbowało nawiązać kontakt z IU lub jej rodziną w ich domach, a nawet w pobliżu biur agencji. Niektórzy grozili jej lub żądali pieniędzy. Osoby te zostały zatrzymane przez policję, a śledztwo jest w toku. Agencja zajmuje stanowcze stanowisko: „Podejmiemy zdecydowane kroki prawne, bez żadnej pobłażliwości, wobec wszelkich działań zagrażających bezpieczeństwu naszej artystki” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Stała czujność na zachowania złośliwe

EDAM oświadczyło również, że stale monitoruje media społecznościowe, fora i platformy muzyczne w celu identyfikacji nowych, szkodliwych treści. Skargi zostały już złożone przeciwko kanałom YouTube, które zajmują się rozpowszechnianiem sensacyjnych plotek. Agencja wszczęła nawet postępowania prawne za granicą, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, w celu ustalenia tożsamości użytkowników zaangażowanych w ataki na międzynarodowych platformach, takich jak Threads.

W obliczu rosnącej liczby nękania i gróźb w internecie, IU jest przykładem rosnącej determinacji artystów w walce z cyberprzemocą. Podejmując liczne kroki prawne, ma nadzieję nie tylko chronić swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich bliskich, ale także wysłać jasny sygnał: akty zniesławienia i nękania, zarówno cyfrowe, jak i fizyczne, nie będą już bezkarne.