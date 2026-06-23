Piosenkarka Rita Ora zaprezentowała się zjawiskowo w satynowej sukience.

Brytyjska piosenkarka Rita Ora, pochodząca z Kosowa, udostępniła na Instagramie karuzelę zdjęć z Soho House, gdzie dała improwizowany koncert akustyczny. Na tę okazję miała na sobie elegancką satynową sukienkę w kolorze szampańskim, która natychmiast oczarowała jej obserwatorów. Uderzający look, wiernie oddający jej styl.

Sukienka satynowa

Sercem tej stylizacji była sukienka bez rękawów w delikatnym odcieniu żółci, uszyta z lejącej, satynowej tkaniny. Dekolt typu halter wyróżniał się licznymi plisami i marszczeniami, które tworzyły piękny, fakturowy efekt. Pasująca do niej szal, narzucony na ramiona i przedramiona, dopełniał całość wyrafinowaną elegancją. Wyrafinowana i świetlista kreacja, idealnie wpasowująca się w kameralną atmosferę miejsca.

Złote i srebrne dodatki

Aby uzupełnić tę sukienkę, Rita Ora postawiła na wyrafinowane połączenie złotej i srebrnej biżuterii. Miała na sobie delikatny naszyjnik ze złotą zawieszką, srebrne kolczyki, kilka złotych bransoletek i złoty zegarek, a także srebrne pierścionki. To połączenie szlachetnych materiałów dodało jej blasku, udowadniając, że dobrze dobrane dodatki mogą wzbogacić stylizację.

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Występ związany z improwizowanym koncertem

Ta seria zdjęć nie była przypadkowa. Rita Ora udostępniła je na marginesie improwizowanego koncertu akustycznego w Soho House, w kameralnej scenerii idealnie dopasowanej do muzycznego momentu. Nic dziwnego, że jej post wywołał falę entuzjastycznych reakcji wśród jej obserwatorów, z których wielu chwaliło jej stylizację. To kolejny dowód na to, jak duże zainteresowanie budzi każde jej pojawienie się. Poza tym strojem, Rita Ora potwierdza swój status ikony mody.

W tej satynowej sukience w kolorze szampańskim Rita Ora prezentuje się zarówno elegancko, jak i promiennie. Łącząc wyrafinowanie z elegancją, po raz kolejny udowadnia, że opanowała sztukę przyciągania uwagi. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to jej fanów, którzy zawsze z niecierpliwością czekają na jej stylizacje.