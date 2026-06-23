„Obcięłam mnóstwo włosów”: Meghan Trainor zaskakuje rodzinę nową fryzurą

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Meghan Trainor zdecydowała się na radykalną metamorfozę fryzury – i zadbała o to, by uchwycić reakcję rodziny. Zamieniła swoje długie blond włosy na znacznie krótsze, co ujawniła bliskim przed kamerą. Reakcje nie były do końca zgodne z jej oczekiwaniami, co zaowocowało momentem zarówno czułym, jak i zabawnym.

Zauważalna zmiana fryzury

Znana z długich blond włosów, Meghan Trainor postanowiła wszystko zmienić, wybierając krótkiego boba, którego nazwała „mom bob”. Ta zmiana była tym bardziej zaskakująca, że zaledwie kilka dni wcześniej na urodzinach męża nadal miała na sobie swoją zwykłą, długą fryzurę. Meghan Trainor powierzyła to zadanie stylistce fryzur z Los Angeles, Anyssie Maciel. „Zrobiłam sobie mom boba i tylko Daryl to zauważył, haha. Dziękuję, uwielbiam to!” – napisała pod zdjęciem.

Objawienie rodzinne

Na filmie udostępnionym na Instagramie Meghan Trainor wydaje się jednocześnie podekscytowana i nieco zdenerwowana, prezentując swoją nową fryzurę. Widać, jak poprawia włosy przed wejściem do pokoju, w którym przebywa jej mąż, amerykański aktor Daryl Sabara, i czeka na jego reakcję. Zauważa zmianę w ciągu kilku sekund: zaskoczony, szybko składa komplement żonie, a następnie czule ją obejmuje. To wystarczyło, by uspokoić Meghan Trainor.

Nieoczekiwane reakcje

Jednak nie wszyscy w domu byli tak spostrzegawczy. W dalszej części nagrania Meghan Trainor bezskutecznie próbuje zwrócić uwagę pozostałych członków rodziny na swoją przemianę. Wyraźnie zdumiona, że nikt nie zauważył różnicy, wybucha śmiechem. „To takie inne. Obcięłam mnóstwo pasemek!” – mówi rozbawiona, podkreślając skalę zmiany.

Kiedy angażują się jej dzieci

Meghan Trainor poprosiła również swoje dzieci o opinię. Matka trójki dzieci zapytała je, „co jest nie tak z jej wyglądem”. Początkowo jeden z jej synów nie potrafił dostrzec zmiany; potrzebował kilku wskazówek, żeby w końcu zorientować się, że fryzura jego matki uległa zmianie. Spontaniczna i zabawna scena, która bardzo rozbawiła internautów.

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Lekki i intymny moment

Poza anegdotą, ten film oferuje wzruszający wgląd w codzienne życie Meghan Trainor. Podczas gdy większość członków jej rodziny zwlekała z reakcją, opinia jej męża wydawała się być dla niej najważniejsza. Zdobywszy sławę dzięki światowemu hitowi „All About That Bass”, Meghan Trainor nie waha się dzielić tymi codziennymi chwilami z milionami swoich obserwatorów.

Dzięki temu „mom bobowi” Meghan Trainor dokonała odważnej metamorfozy włosów. I choć nie wszyscy w rodzinie od razu zauważyli jej nową fryzurę, sama Meghan Trainor wydaje się być zachwycona swoim wyborem. Metamorfoza ta doskonale odzwierciedlona jest w tej rodzinnej chwili, która jest zarówno zabawna, jak i wzruszająca.