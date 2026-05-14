Hailey Bieber zachwyca plażowym strojem z wycięciami w panterkę

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber rozpoczęła lato 2026 na słonecznej wyspie w archiwalnym stroju plażowym z motywem lamparta, który natychmiast stał się hitem na wakacyjnych tablicach inspiracji fanów.

Fragment z archiwum Roberto Cavalliego z 2003 roku

Hailey Bieber udostępniła na Instagramie karuzelę zdjęć ze swoich wakacji na tropikalnej wyspie. Najbardziej uderzającym elementem jest jednoczęściowy strój z nadrukiem w panterkę z kolekcji Roberto Cavalli na wiosnę/lato 2003. Ten vintage'owy element ma efektowne wycięcie odsłaniające brzuch, wykończone krzyżującym się sznurowaniem.

Fani zdobyli uznanie w ciągu zaledwie kilku godzin

Komentarze posypały się natychmiast. „Tak się cieszę, że żyję w tym samym czasie co Hailey Bieber” – napisał jeden z fanów. „Oszołomiony” – podsumował inny. Kreacja w panterkę szybko rozeszła się po platformach modowych i tablicach inspiracji, wynosząc archiwa Cavalli w centrum uwagi z taką samą siłą, jak każda nowa kolekcja.

Wzór w panterkę jako sezonowy akcent

Hailey Bieber w ciągu ostatnich kilku sezonów ugruntowała swoją pozycję jednej z najodważniejszych postaci w świecie mody plażowej, nosząc mięciutkie kreacje, nadruki z muszlami i autorskie kreacje Pucci, a także inne awangardowe propozycje. Ten jednoczęściowy strój z nadrukiem w panterkę wpisuje się w szerszy trend na lato 2026: odrodzenie się wzoru w panterkę i jednoczęściowy kostium kąpielowy jako must-have sezonu na plaży.

Archiwa Roberto Cavalliego z 2003 roku i tropikalna wyspa – Hailey Bieber niewiele potrzebowała, by ożywić trend. Panterkowy wzór powraca, monokini z wycięciami to must-have, a wakacyjne tablice inspiracji na rok 2026 mają już swój ulubiony wizerunek.