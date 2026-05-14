„Czuję się piękna”: Brooke Shields, mając 60 lat, chce zmienić sposób, w jaki postrzegamy starzenie się

Léa Michel
@brookeshields / Instagram

Amerykańska aktorka i modelka Brooke Shields nigdy nie wydawała się tak wolna. W podcaście Netflixa „I Changed My Mind with Dan Souza ” podzieliła się ważnym odkryciem: czuje się teraz piękniejsza i spełniona niż jako nastolatka. To stwierdzenie wpisuje się w szerszy ruch: dążenie do zmiany postrzegania kobiet w miarę starzenia się w społeczeństwie.

Głos w końcu uwolniony po dziesięcioleciach presji

Znana od wczesnych ról w filmach „Pretty Baby” i „Błękitna laguna”, Brooke Shields spędziła całe życie pod czujnym okiem mediów. Jednak dopiero teraz, u progu nowej dekady, twierdzi, że odnalazła swoją prawdziwą wartość. W rozmowie z Danem Souzą aktorka wyjaśnia: „Wynika to z mojego wieku i uświadomienia sobie, że wkraczam w bardzo ważny etap, ale nie mówiono mi, że jestem tak samo wartościowa, jak wtedy, gdy moje jajniki jeszcze funkcjonowały”.

Dodała: „Dla mnie to szaleństwo. Czuję się dziś piękniejsza niż w okresie dorastania i mam o wiele więcej do zaoferowania”. Mocne stwierdzenie, które przełamuje panującą narrację, że młodość to jedyny okres, w którym kobieta jest wartościowa.

Pozytywna i zaangażowana wizja starzenia się

Dla Brooke Shields starzenie się nie jest ani nieuniknione, ani porażką. W podcaście wprost kwestionuje branże, które utrzymują dojrzałe kobiety na marginesie: „Dlaczego kobietom nie pozwala się być w pełni sobą? Dlaczego to tak zagraża tym branżom?”

Pytanie, które doskonale oddaje walkę, którą toczy dziś. Daleka od antystarzenia się, aktorka opowiada się za pokojowym podejściem do upływu czasu. Podkreśla prawo kobiet do pełnego życia po czterdziestce, bez konieczności stawania się „mniejszą” czy „bardziej dyskretną”.

Głos, który rezonuje poza podcastem

Jeśli jej rewelacje znalazły oddźwięk u słuchaczy, to również dlatego, że wpisują się w szerszą narrację. Brooke Shields przekazuje to przesłanie poprzez swoje różnorodne projekty, odmawiając sprowadzenia tzw. dojrzałych kobiet do statusu ikon przeszłości. Jej słowa odzwierciedlają fundamentalny ruch: odzyskiwanie wizerunku i wartości kobiet po czterdziestce w społeczeństwie, które wciąż zbyt często skupia się na młodości.

Stwierdzając, że czuje się „piękniejsza niż jako nastolatka”, Brooke Shields oferuje rzadką w mediach perspektywę: perspektywy kobiety, która decyduje się starzeć z pewnością siebie, zamiast walczyć z czasem.

Krótko mówiąc, Brooke Shields uosabia nowe spojrzenie na starzenie się: ani nostalgiczne, ani zrezygnowane, lecz głęboko pewne siebie. Deklarując: „Czuję się dziś piękna”, toruje drogę milionom kobiet, które nie chcą zniknąć po czterdziestce. To postawa godna pochwały w świecie, w którym młodość niesłusznie pozostaje jedynym kryterium wartości.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
