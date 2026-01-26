Search here...

Piosenkarka ubrana w strój z nadrukiem w panterkę wzbudza sensację

Léa Michel
@lalalalisa_m/Instagram

Tajska gwiazda Lisa (południowokoreański girlsband Blackpink), będąca obecnie w Tokio w ramach trasy koncertowej „Deadline”, podzieliła się na Instagramie niesamowitą liczbą zdjęć, na których jej stylizacje, w tym „body z wycięciami” i look w panterkę, zebrały już ponad 2 miliony polubień.

Body z wycięciami i efektownymi metalicznymi detalami

Na slajdach swojego wpisu zatytułowanego „Przedostatni przystanek tutaj, w Tokio! Japonia mruga”, Lisa ma na sobie czarne body z wycięciami, ozdobione srebrnymi kolcami między miseczkami i na biodrach. Do tego dopasowała bezrękawnik i sznurowane botki do kolan, które optycznie wydłużają jej sylwetkę, tworząc elektryzujący, inspirowany rockiem look.

Siła lamparta: magnetyczna „sylwetka zwierzęcia”

Prawdziwym hitem pokazu był jej strój w panterkę, który modelował jej sylwetkę i wzbudził sensację wśród fanów. Ten „dziki” wzór podkreślał jej sylwetkę z perfekcyjnym dopasowaniem do ciała i podkreślał jej reputację niekwestionowanej królowej mody ulicznej K-popu.

Tokio jako plac zabaw mody

Ta karuzela na Instagramie oddaje istotę trasy koncertowej „Deadline” w Japonii: Lisa przeplata się w różnorodnych, ultramodnych strojach, od metalicznego body po drapieżny wzór w panterkę, demonstrując swoją wszechstronność stylistyczną. W wieku 28 lat, dziewczyna z „Money” potwierdza swój status globalnej ikony, potrafiącej zamienić każde pojawienie się w viralowy moment.

Lisa z południowokoreańskiego girlsbandu Blackpink nie tylko śpiewa: narzuca estetykę, która redefiniuje zasady K-popu. Od body ze srebrnymi kolcami po wyrzeźbioną sylwetkę w panterkę, przekształca Tokio w swój osobisty wybieg, udowadniając, że jej styl jest równie rewelacyjny, co muzyka.

Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
W zachwycającej sesji zdjęciowej Margot Robbie emanuje „barokową elegancją”.
W wieku 38 lat ta modelka odważyła się na noszenie krótkiego looku na śniegu

