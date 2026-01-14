Ta modelka będąc w ciąży z dumą prezentuje swoją nową figurę.

Modelka i twórczyni treści Sofia Richie Grainge, będąca w ciąży z drugim dzieckiem, promienieje, dumna z nowej figury. Podczas radosnego i eleganckiego baby shower przyszła mama ujawniła płeć swojego synka, publikując urocze zdjęcia na Instagramie.

Uroczystość pełna stylu i czułości

Zorganizowany przez jej bliskich, baby shower Sofii Richie Grainge odbył się pod pierwotnym motywem „klubu sportowego”. Wydarzenie, udekorowane złotymi elementami i spersonalizowanymi dodatkami „Klubu Grainge”, odzwierciedlało elegancki i nowoczesny styl pary. Sofia, ubrana w żółty strój w groszki, dumnie pozowała, prezentując promienny uśmiech i emanujący spokojem.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Sofię Richie Grainge (@sofiagrainge)

Spełniona i spokojna matka

Sofia Richie, która jest już mamą małej Eloise, urodzonej w maju 2024 roku, z radością przyjmuje nową ciążę. Od 2023 roku jest żoną Elliota Grainge'a i nie kryje radości z powiększenia rodziny. Na Instagramie regularnie dzieli się chwilami ze swojego życia, łącząc macierzyńską czułość z wrodzonym wyczuciem stylu.

Rozwój nowoczesnej ikony

Od czasu ogłoszenia swojej drugiej ciąży jesienią 2025 roku, Sofia Richie z dumą prezentuje swoje zmieniające się ciało. Poprzez naturalne zdjęcia i eleganckie stylizacje, inspiruje całe pokolenie kobiet do celebrowania macierzyństwa bez rezygnowania ze stylu. Dziś uosabia wzór promiennego i autentycznego piękna.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Sofię Richie Grainge (@sofiagrainge)

Sofia Richie Grainge po raz kolejny udowadnia, że elegancja i macierzyństwo idą w parze. Celebrując ten nowy etap swojego życia z delikatnością i pewnością siebie, młoda kobieta pokazuje, że ciąża to nie nawias, ale forma spełnienia. Pomiędzy miłością, modą i spokojem, najbardziej stylowa „mama chłopca” Hollywood przygotowuje się do napisania kolejnego, równie promiennego rozdziału.