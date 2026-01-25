Ta amerykańska modelka, matka dwójki dzieci, rozświetla ośnieżone szczyty gór.

Jasmine Tookes, kultowa modelka Victoria's Secret i matka dwójki dzieci, niedawno zachwyciła Instagram serią zdjęć zrobionych w zapierającym dech w piersiach, śnieżnym krajobrazie. Amerykańska modelka wygląda promiennie, pozuje w ultraeleganckim, całkowicie czarnym stroju: dopasowanym stroju sportowym marki Goldbergh, łączącym elegancję z funkcjonalnością, idealnym na górskie wyprawy.

Wygląd, który jest powszechnie chwalony w mediach społecznościowych

Zdjęcia, opublikowane w połowie stycznia, ukazują jej magnetyczną aurę pośród dziewiczego śniegu, z zapierającymi dech w piersiach widokami gór i minimalistyczną stylizacją. Jako matka Mii Victorii (urodzonej w 2023 roku) i niedawno powitanego drugiego dziecka, uosabia silną i pogodną kobiecość. Reakcje fanów były jednomyślne i entuzjastyczne: „Wspaniałe”, „Niesamowita aura”, „Wygląda jak film o Jamesie Bondzie, uwielbiam to”.

Pod jej postami napływają komentarze, chwalące jej charyzmę i styl, dzięki którym śnieg zamienia się w hollywoodzkie tło. To nie pierwszy raz, kiedy Jasmine bryluje w zimowych, czarnych ubraniach – już 17 stycznia pokazała podobny strój do ćwiczeń – ale ta sesja na dużej wysokości wzmacnia jej wizerunek jako inspirującej kobiety, która z powodzeniem łączy macierzyństwo z karierą na najwyższym poziomie.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jasmine Tookes (@jastookes)

Promienna matka i ponadczasowy anioł

Po dziewiątym miesiącu ciąży, gdy Jasmine Tookes wystąpiła na wybiegu podczas pokazu Victoria's Secret Fashion Show 2025, nadal celebruje radość rodzicielstwa w mediach społecznościowych. Od 2021 roku jest żoną przedsiębiorcy Juana Davida Borrero i dzieli się autentycznymi, rodzinnymi chwilami, udowadniając, że modeling pozwala również na zachowanie równowagi międzyludzkiej. Jej śnieżny post, z dala od wybiegu, pokazuje kobietę, która naturalnie rozjaśnia nawet najzimniejsze otoczenie, inspirując tysiące obserwatorów swoim wdziękiem.

Te zimowe zdjęcia przywodzą na myśl błyskawiczny awans Jasmine Tookes, zwłaszcza jako Aniołka Victoria's Secret od 2015 roku. Wybierając śnieg i czerń, by lśnić, łączy modę, naturę i macierzyństwo w urzekającej narracji wizualnej.