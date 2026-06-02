Ten strój plażowy Charli XCX nie pozostał niezauważony.

Brytyjska piosenkarka i autorka tekstów Charli XCX opublikowała na Instagramie zdjęcie, które podbiło internet. Poza pozą i szeroko komentowanym strojem, to właśnie towarzyszący jej przekaz wzbudził ciekawość jej fanów.

Charli XCX gra naturalną kartą

Czarno-biały obraz emanuje surową i intymną atmosferą, niczym zdjęcie zrobione w locie. Charli XCX pozuje w minimalistycznym, czarnym stroju, przypominającym „sznurek”, leżąc na czymś, co wygląda jak sofa. Jedną rękę opiera na piersi, drugą trzyma aparat, jej włosy są potargane, twarz bez makijażu, a pierścionek jest jedynie dodatkiem: ta inscenizacja przywodzi na myśl spontaniczne selfie, a nie starannie zaplanowaną sesję zdjęciową.

Celowa prostota, która nie przeszkodziła w osiągnięciu przez post rekordowej liczby polubień i komentarzy w ciągu kilku godzin. Jej społeczność, która śledziła każdy jej ruch od czasu fenomenu „Brat”, natychmiast przyjęła to nowe zdjęcie – połączenie podziwu dla mody i rozszyfrowywania każdej możliwej wskazówki.

Znacznie szerszy zwiastun

Zaledwie trzema słowami – „Londyn… jutro wieczorem?” – Charli XCX wywołała falę spekulacji. Niespodziewany koncert? Nowe wydarzenie? Ekskluzywny występ? Odpowiedź nadeszła w ciągu kilku godzin: Charli XCX zapraszała ludzi do Londynu na wydanie swojego słynnego cyklu „Conversations”.

W programie na 30 maja w Exmouth Market we wschodnim Londynie: publiczna dyskusja z mężem, George'em Danielem, perkusistą The 1975, na temat procesu twórczego. Następnie set DJ-ski w Coin Laundry, z obietnicą wrzuconą na jej konto na B.sides: „Kto pierwszy, ten lepszy – być może ukryję w secie trochę nowej muzyki”.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Charli (@charli_xcx)

Piosenkarka u szczytu popularności

Charli XCX wciąż czerpie inspirację z fenomenalnego sukcesu albumu „Brat” (2024), który stał się przełomowym momentem w jej karierze. Lato 2026 roku zapowiada się wyjątkowo pracowicie dla piosenkarki z Cambridge, która tydzień wcześniej wydała swój nowy singiel „SS26”, któremu towarzyszyła strona B utworu „Playboy Bunny”, dostępna wyłącznie na płycie CD lub na jej koncie na Instagramie „B.sides”.

Na scenie koncertowej Charli XCX będzie również gwiazdą festiwalu Reading & Leeds w sierpniu, co będzie jej jedynym występem festiwalowym w Wielkiej Brytanii w tym roku. Nie wspominając o jej przygodach z filmem, z rolą w półfikcyjnym filmie „The Moment” – o powstaniu „Brat” – i kilku innych projektach w postprodukcji, takich jak „Erupcja” Pete'a Ohsa i „100 Nights of Hero” Julii Jackman.

Między wakacyjnymi przymrużeniami oka, muzycznymi zapowiedziami i perfekcyjnie dopracowaną strategią marketingową Charli XCX po raz kolejny udowadnia, dlaczego stała się jedną z najchętniej śledzonych – i kopiowanych – postaci współczesnego popu.