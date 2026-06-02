Na koncercie Bad Bunny Ester Expósito przyciągnęła uwagę wszystkich na parkiecie.

Koncert Bad Bunny w Madrycie 30 maja 2026 roku spełnił wszelkie oczekiwania. Oprócz występu portorykańskiej piosenkarki, show skradł gość specjalny: hiszpańska aktorka i modelka Ester Expósito, która stała się viralem dzięki swoim układom tanecznym.

Specjalny koncert w Madrycie

Bad Bunny dał swój pierwszy koncert w Rijadzie, Air Metropolitano, pierwszy z dziesięciu zaplanowanych w stolicy Hiszpanii w ramach trasy koncertowej „Debí Tirar Más Fotos World Tour”. Koncert, trwający około trzech godzin, rozpoczął się utworem „Adivino”, wykonanym z udziałem portorykańskiego rapera, piosenkarza i autora tekstów Myke Towersa, gościa specjalnego wieczoru. Zwracając się do madryckiej publiczności, Bad Bunny wyznał, że prawie zapomniał, z jakim entuzjazmem miasto go przyjęło. „Kto pamięta, kiedy ostatni raz tu byłem?”, zapytał na wstępie.

Ester Expósito, gwiazda „La Casita”

Choć scena należała do piosenkarki, w centrum uwagi znalazła się również „La Casita”, wędrowny „domek”, który towarzyszy trasie i gości wybranych gości. To właśnie tam Ester Expósito skradła show. Rozpaliła parkiet swoim występem, który szybko stał się viralem w mediach społecznościowych, po czym wykonała kilka kroków u boku samego Bad Bunny'ego. Ten spontaniczny i uroczysty moment uczynił ją, jak twierdzą wszyscy, „wielką gwiazdą wieczoru”.

Obecnych było wiele sławnych osób.

Ester Expósito nie była jedyną gwiazdą zgromadzoną w „La Casita”. Dostrzeżono również aktorki Anę de Armas, Maríę León i Clarę Galle, a także włoską influencerkę Chiarę Ferragni, piosenkarza Mvrka i aktora Martiño Rivasa. Nie zabrakło również przedstawicieli świata sportu, w tym piłkarzy Sergio Camello i Isi Palazóna z Rayo Vallecano oraz Álvara Carrerasa z Realu Madryt. Co ciekawe, legenda koszykówki Michael Jordan również został sfotografowany w Madrycie, widziany w pobliżu Puerta de Alcalá przed udaniem się na koncert.

Kim jest Ester Expósito?

Ester Expósito zyskała sławę dzięki popularnemu hiszpańskiemu serialowi „Elite”, w którym zagrała Carli. Stając się jedną z najpopularniejszych hiszpańskich aktorek w mediach społecznościowych, ten znaczący występ potwierdza jej status kluczowej postaci w kulturze hiszpańskojęzycznej.

Spektakularny występ sceniczny, świąteczna atmosfera i parada gwiazd – pierwszy koncert Bad Bunny w Madrycie pozostawił niezatarte wrażenie. Choć gwiazdą wieczoru była piosenkarka, Ester Expósito skradła show swoim szczególnie pamiętnym tańcem. Ten viralowy klip doskonale oddaje emocje towarzyszące tej wyczekiwanej rezydencji, która potrwa do połowy czerwca.