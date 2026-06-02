Na koncercie Bad Bunny Ester Expósito przyciągnęła uwagę wszystkich na parkiecie.

Julia P.
@ester_exposito / Instagram

Koncert Bad Bunny w Madrycie 30 maja 2026 roku spełnił wszelkie oczekiwania. Oprócz występu portorykańskiej piosenkarki, show skradł gość specjalny: hiszpańska aktorka i modelka Ester Expósito, która stała się viralem dzięki swoim układom tanecznym.

Specjalny koncert w Madrycie

Bad Bunny dał swój pierwszy koncert w Rijadzie, Air Metropolitano, pierwszy z dziesięciu zaplanowanych w stolicy Hiszpanii w ramach trasy koncertowej „Debí Tirar Más Fotos World Tour”. Koncert, trwający około trzech godzin, rozpoczął się utworem „Adivino”, wykonanym z udziałem portorykańskiego rapera, piosenkarza i autora tekstów Myke Towersa, gościa specjalnego wieczoru. Zwracając się do madryckiej publiczności, Bad Bunny wyznał, że prawie zapomniał, z jakim entuzjazmem miasto go przyjęło. „Kto pamięta, kiedy ostatni raz tu byłem?”, zapytał na wstępie.

Ester Expósito, gwiazda „La Casita”

Choć scena należała do piosenkarki, w centrum uwagi znalazła się również „La Casita”, wędrowny „domek”, który towarzyszy trasie i gości wybranych gości. To właśnie tam Ester Expósito skradła show. Rozpaliła parkiet swoim występem, który szybko stał się viralem w mediach społecznościowych, po czym wykonała kilka kroków u boku samego Bad Bunny'ego. Ten spontaniczny i uroczysty moment uczynił ją, jak twierdzą wszyscy, „wielką gwiazdą wieczoru”.

Obecnych było wiele sławnych osób.

Ester Expósito nie była jedyną gwiazdą zgromadzoną w „La Casita”. Dostrzeżono również aktorki Anę de Armas, Maríę León i Clarę Galle, a także włoską influencerkę Chiarę Ferragni, piosenkarza Mvrka i aktora Martiño Rivasa. Nie zabrakło również przedstawicieli świata sportu, w tym piłkarzy Sergio Camello i Isi Palazóna z Rayo Vallecano oraz Álvara Carrerasa z Realu Madryt. Co ciekawe, legenda koszykówki Michael Jordan również został sfotografowany w Madrycie, widziany w pobliżu Puerta de Alcalá przed udaniem się na koncert.

Kim jest Ester Expósito?

Ester Expósito zyskała sławę dzięki popularnemu hiszpańskiemu serialowi „Elite”, w którym zagrała Carli. Stając się jedną z najpopularniejszych hiszpańskich aktorek w mediach społecznościowych, ten znaczący występ potwierdza jej status kluczowej postaci w kulturze hiszpańskojęzycznej.

Spektakularny występ sceniczny, świąteczna atmosfera i parada gwiazd – pierwszy koncert Bad Bunny w Madrycie pozostawił niezatarte wrażenie. Choć gwiazdą wieczoru była piosenkarka, Ester Expósito skradła show swoim szczególnie pamiętnym tańcem. Ten viralowy klip doskonale oddaje emocje towarzyszące tej wyczekiwanej rezydencji, która potrwa do połowy czerwca.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Article précédent
„To jej nie pasuje”: wygląd Rachel Zegler na czerwonym dywanie podzielił internautów
Article suivant
„Bajkowy look”: ta hiszpańska modelka robi furorę w zwiewnym stroju

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Bajkowy look”: ta hiszpańska modelka robi furorę w zwiewnym stroju

Hiszpańska modelka Cindy Kimberly urzeka swoich obserwatorów. Dzięki serii zdjęć udostępnionych na Instagramie, zrobionych w bujnym japońskim ogrodzie,...

„To jej nie pasuje”: wygląd Rachel Zegler na czerwonym dywanie podzielił internautów

Amerykańska aktorka i piosenkarka Rachel Zegler zachwyciła swoim wyglądem na czerwonym dywanie podczas gali rozdania nagród Las Culturistas...

„Spędziłam trzydzieści lat, opiekując się innymi”: ta czterdziestoletnia aktorka dzieli się swoją nową filozofią życia

Amerykańska aktorka Sasheer Zamata z pogodą ducha rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu. W rozmowie z magazynem People...

„Promienisz”: Natalie Portman dzieli się fragmentem swoich wakacji nad morzem.

Izraelsko-amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Natalie Portman dała swoim obserwatorom przedsmak swoich wakacji. W serii zdjęć udostępnionych na...

Na łódce piosenkarka Zara Larsson wskrzesza trend kolorowych włosów

Szwedzka piosenkarka Zara Larsson potwierdza swój status ikony piękna. W serii zdjęć udostępnionych na swoim koncie na Instagramie,...

W Saint-Tropez modelka Bella Hadid przywraca szydełkowanie do mody

Szydełkowanie staje się jednym z najgorętszych trendów mody lata 2026. W Saint-Tropez amerykańska modelka Bella Hadid prezentuje nowy...