Ubrana w strój plażowy, była wrestlerka prezentuje swoją figurę podczas wakacji na Bahamach

Anaëlle Gayon
@marysemizanin / Instagram

Była kanadyjska wrestlerka Maryse Mizanin, ikona WWE, udostępniła na Instagramie zdjęcia z rodzinnych wakacji na Bahamach. Idyllicznym krajobrazem i letnim lookiem oczarowała swoich obserwatorów.

Wymarzone wakacje na Bahamach

Maryse osiedliła się w idyllicznym otoczeniu. Zafundowała sobie rodzinne wakacje na Bahamach, a konkretnie na mieliźnie w archipelagu Exuma. Miejsce, które najwyraźniej ją urzekło. „Odwiedziliśmy wiele pięknych plaż na całym świecie, ale ta mielizna w Exuma była czymś wyjątkowym. Woda była tak czysta, że wydawała się nierealna” – napisała, opisując ją jako „jedno z najpiękniejszych miejsc”, jakie kiedykolwiek widziała.

Letni, słoneczny look

Na tym idealnym tle Maryse Mizanin wybrała plażowy strój idealnie dopasowany do atmosfery. Zrelaksowana i promienna, emanuje prostym, letnim stylem, harmonizującym z turkusowymi wodami i białym piaskiem, które ją otaczają. Słoneczna chwila, którą dzieli z bliskimi, emanując spokojem.

Fani podbili

Nic dziwnego, że zdjęcia szybko wywołały reakcję. W komentarzach internauci obsypywali ją komplementami. „Bahama mama”, „Nasza królowa” – to tylko niektóre z wielu pełnych podziwu wiadomości adresowanych do wrestlerki. To potwierdza niesłabnącą popularność Maryse Mizanin, nawet poza ringiem.

Maryse, pośród rajskiej scenerii i rodzinnego szczęścia, cieszy się godnym pozazdroszczenia i promiennym urlopem. Pochodząca z Montrealu, zyskała miano pierwszej „podwójnej mistrzyni Div”, osiągając jeden z najdłuższych okresów panowania w historii dywizji. Teraz, będąc również menedżerką, dzieli życie z mężem, zapaśnikiem The Mizem. Bogata kariera, która odcisnęła trwały ślad na świecie wrestlingu.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
„Mieli na sobie pieluchy”: Olivia Rodrigo opowiada o zaskakującym zwyczaju niektórych fanów w pierwszym rzędzie na jej koncertach
Article suivant
Ta krągła piosenkarka robi furorę swoim plażowym strojem w stylu vintage

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ta krągła piosenkarka robi furorę swoim plażowym strojem w stylu vintage

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów pochodzenia albańsko-macedońskiego Bebe Rexha udostępniła na Instagramie serię zdjęć zrobionych na Majorce, na...

„Mieli na sobie pieluchy”: Olivia Rodrigo opowiada o zaskakującym zwyczaju niektórych fanów w pierwszym rzędzie na jej koncertach

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Olivia Rodrigo niedawno ujawniła, że niektórzy jej fani byli gotowi na niespodziewane „poświęcenia”,...

Lindsay Lohan wskrzesza trend mikro-garniturów, prezentując styl „biurowej syreny”

Amerykańska aktorka Lindsay Lohan wzbudziła sensację w Nowym Jorku w swoim mikrogarniturze vintage, składającej się z krótkiej marynarki...

Kylie Jenner wygrzewa się na włoskim słońcu w zachwycającym letnim makijażu

Amerykańska gwiazda reality TV, bizneswoman i influencerka Kylie Jenner podzieliła się serią słonecznych zdjęć z Włoch. Jej minimalistyczna...

45-letnia Jessica Alba dzieli się fragmentem swoich słonecznych wakacji

Amerykańska aktorka i przedsiębiorczyni Jessica Alba podzieliła się na Instagramie słonecznym fragmentem swoich ostatnich wakacji w idyllicznej, tropikalnej...

Piosenkarka Tyla prezentuje efektowny wygląd w koronkowej sukience

Południowoafrykańska piosenkarka Tyla udostępniła na Instagramie serię zdjęć z sesji modowej, prezentując różnorodne stylizacje. Jej pojawienie się w...