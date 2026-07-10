Ubrana w strój plażowy, była wrestlerka prezentuje swoją figurę podczas wakacji na Bahamach

Była kanadyjska wrestlerka Maryse Mizanin, ikona WWE, udostępniła na Instagramie zdjęcia z rodzinnych wakacji na Bahamach. Idyllicznym krajobrazem i letnim lookiem oczarowała swoich obserwatorów.

Wymarzone wakacje na Bahamach

Maryse osiedliła się w idyllicznym otoczeniu. Zafundowała sobie rodzinne wakacje na Bahamach, a konkretnie na mieliźnie w archipelagu Exuma. Miejsce, które najwyraźniej ją urzekło. „Odwiedziliśmy wiele pięknych plaż na całym świecie, ale ta mielizna w Exuma była czymś wyjątkowym. Woda była tak czysta, że wydawała się nierealna” – napisała, opisując ją jako „jedno z najpiękniejszych miejsc”, jakie kiedykolwiek widziała.

Letni, słoneczny look

Na tym idealnym tle Maryse Mizanin wybrała plażowy strój idealnie dopasowany do atmosfery. Zrelaksowana i promienna, emanuje prostym, letnim stylem, harmonizującym z turkusowymi wodami i białym piaskiem, które ją otaczają. Słoneczna chwila, którą dzieli z bliskimi, emanując spokojem.

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Fani podbili

Nic dziwnego, że zdjęcia szybko wywołały reakcję. W komentarzach internauci obsypywali ją komplementami. „Bahama mama”, „Nasza królowa” – to tylko niektóre z wielu pełnych podziwu wiadomości adresowanych do wrestlerki. To potwierdza niesłabnącą popularność Maryse Mizanin, nawet poza ringiem.

Maryse, pośród rajskiej scenerii i rodzinnego szczęścia, cieszy się godnym pozazdroszczenia i promiennym urlopem. Pochodząca z Montrealu, zyskała miano pierwszej „podwójnej mistrzyni Div”, osiągając jeden z najdłuższych okresów panowania w historii dywizji. Teraz, będąc również menedżerką, dzieli życie z mężem, zapaśnikiem The Mizem. Bogata kariera, która odcisnęła trwały ślad na świecie wrestlingu.