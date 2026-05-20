W wieku 51 lat Eva Longoria błyszczy w cekinowej sukience.

Léa Michel
Na prestiżowym przyjęciu zorganizowanym przy okazji Festiwalu Filmowego w Cannes, amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Eva Longoria zaprezentowała się wyjątkowo efektownie. Sfotografowana z widokiem na morze w złotym świetle późnego popołudnia, postawiła na bordową sylwetkę w całości pokrytą cekinami, tworząc kreację zarówno promienną, jak i dopracowaną w każdym calu.

Burgundowa sukienka z cekinami

Centralnym punktem tej stylizacji jest długa, dopasowana sukienka w głębokim burgundowym kolorze, w całości pokryta miniaturowymi cekinami. Ta ciepła, jesienna paleta barw ostro kontrastuje z klasycznymi czerniami i pastelami z programu Cannes, nadając sylwetce Evy Longorii promienny, a zarazem niezaprzeczalnie elegancki charakter. Gęsta, płynna tkanina odbija światło z każdym ruchem, przekształcając każdy krok w grę odbić. Dopasowany krój spływa kolumną aż do kostek, tworząc czystą, opływową sylwetkę.

Na wysokości szyi, stójka o strukturalnym kształcie dodaje graficznego akcentu i nadaje ubraniu niemal architektoniczny wymiar. Z przodu, małe wycięcie w kształcie łezki łagodzi tę sztywność, tworząc centralny punkt, który równoważy cały projekt. Kontrast między zapięciem kołnierza a precyzyjnym zapięciem z przodu stanowi definiujący styl tego modelu.

Wyrafinowane złote dodatki

Aby dopełnić swój look, Eva Longoria postawiła na starannie dobraną kolekcję złotej biżuterii. Na jej nadgarstku kilka warstw złotych bransoletek tworzyło efekt mankietu, a szeroki pierścionek dopełniał całość. Delikatne złote krople dodały jej twarzy odrobinę światła. To kontrolowane nakładanie warstw, idealnie współgrające z bordowymi cekinami, nadało całości charakteru, nie przytłaczając jej.

Dzięki temu występowi Eva Longoria prezentuje zrównoważony i idealnie dopasowany styl, idealnie wpisujący się w ducha Festiwalu Filmowego w Cannes. Jej spójny look wyróżnia się jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych momentów modowych ostatnich dwóch tygodni.

Ta 57-letnia duńska modelka przyciąga wzrok swoim koronkowym strojem.
Heidi Klum w złotej koronce zrobiła furorę na czerwonym dywanie w Cannes

