Ta 62-letnia australijska modelka świętuje swoje urodziny na piasku

Australijska modelka, aktorka i bizneswoman Elle Macpherson świętowała swoje 62. urodziny 29 marca 2026 roku, publikując serię zdjęć uchwyconych w skąpanym w słońcu otoczeniu. Jako ikona lat 90., uosabia ponadczasową elegancję, wzbudzając podziw wśród swoich obserwatorów poprzez posty na Instagramie prezentujące styl życia skoncentrowany na dobrym samopoczuciu i prostocie.

Rocznica naznaczona spokojem

W swoich mediach społecznościowych Elle Macpherson udostępniła kilka zdjęć zrobionych nad morzem, ukazujących uspokajającą i naturalną atmosferę. Wierna swojemu charakterystycznemu stylowi, modelka prezentuje się w minimalistycznych strojach, które odzwierciedlają jej przywiązanie do czystej estetyki. Zdjęcia te spotkały się z szerokim uznaniem internautów, z których wielu podkreślało jej spójność i trwały wpływ na świat mody.

Wpływowa ikona lat 90.

Oprócz tych najnowszych zdjęć, Elle Macpherson udostępniła również retrospektywny film , ukazujący kluczowe momenty w jej karierze. Ten montaż łączy archiwalne materiały, okładki magazynów i osobiste wspomnienia, przywołując wpływ, jaki wywarła na branżę mody na przestrzeni dekad. W szczytowym okresie swojej kariery nazywana „Ciałem”, Elle Macpherson stopniowo skupiła się na przedsiębiorczości i dbaniu o zdrowie.

Styl życia inspirowany naturą

Mieszkając na Florydzie, Elle Macpherson wyjaśnia, że ceni sobie codzienne życie, którego rytm wyznacza bliskość morza i słoneczny klimat, przypominający jej o australijskich korzeniach. Preferuje prosty styl życia, składający się z ponadczasowych i wygodnych elementów, zgodnych z jej naturalnym wizerunkiem. Jej urodziny były zatem okazją do podzielenia się pozytywnym spojrzeniem na upływ czasu, doceniając doświadczenie i pewność siebie zdobyte przez lata.

Dzięki tym publikacjom Elle Macpherson potwierdza swoje miejsce wśród ikon międzynarodowej mody. Jej urodziny, obchodzone w naturalnym otoczeniu, odzwierciedlają pogodne podejście do dojrzałości, podkreślając wagę dobrego samopoczucia i autentyczności.

Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
55-letnia modelka Naomi Campbell prezentuje w Paryżu „totalny dżinsowy" look
Podczas koncertu piosenkarka konfrontuje się ze swoim byłym oprawcą.

