W Paryżu Demi Moore robi furorę w rzeźbiarskim kombinezonie

Tydzień Mody Haute Couture w Paryżu po raz kolejny spełnił obietnicę widowiskowości i śmiałości. Wśród najwybitniejszych gości, Demi Moore oczarowała publiczność pokazu Schiaparelli wiosna/lato 2026, prezentując się w rzeźbiarskim czarnym kombinezonie zdobionym zwierzęcymi printami. Elegancki strój, wierny surrealistycznemu duchowi włoskiego domu mody.

Kontrolowany „koci” wygląd

Znana ze swojego „zamiłowania do ryzyka” na czerwonym dywanie, amerykańska aktorka wybrała dopasowany czarny kombinezon, inspirowany kolekcją Schiaparelli na jesień 2025. Materiał ze srebrnymi akcentami, nawiązującymi do stylizowanego wzoru w panterkę, subtelnie podkreślał sylwetkę gwiazdy serialu „The Substance”.

Dopełnieniem stylizacji był długi, architektonicznie dopasowany płaszcz, mały, awangardowy, przekrzywiony czarny kapelusz oraz teksturowana torebka z imitacji skóry krokodyla. Na nogach miała czarne czółenka z metalicznym wycięciem – charakterystyczny element stylizacji Schiaparelli – które dopełniały ten wyrafinowany i nienagannie wystylizowany look.

Paryski szyk według Schiaparelli

Pokaz Schiaparelli, wyreżyserowany przez dyrektora artystycznego Daniela Roseberry'ego, po raz kolejny połączył teatralność z kunsztem haute couture. Rzeźbione bryły, nawiązania do mitologii i motywy zwierzęce przyciągnęły doborową publiczność – mieszankę gwiazd Hollywood i wpływowych postaci świata mody. W tej scenerii Demi Moore stworzyła urzekający i stonowany przekaz, udowadniając, że w wieku 63 lat jest ponadczasową ikoną stylu, potrafiącą łączyć klasyczną elegancję ze współczesną śmiałością.

Z Idaho do Paryża: uderzający kontrast

Zaledwie kilka tygodni wcześniej aktorka pojawiła się w zupełnie innym miejscu: w domu, wśród śnieżnych krajobrazów Idaho, ubrana w futrzane buty i obszerny sweter, by odgarnąć śnieg z patio. Ta radykalna zmiana stylu, od przytulnych zimowych wygód po paryską haute couture, podkreśla, jak naturalnie i z autoironią Demi Moore potrafi zarządzać swoim wizerunkiem publicznym.

Łącząc paryską elegancję z stonowaną prostotą, Demi Moore ucieleśnia swobodną i inspirującą wizję stylu. Nosząc „koci urok” od Schiaparelli, aktorka udowadnia, że pozostaje jedną z najbardziej eleganckich i nieprzewidywalnych postaci w Hollywood – potrafiącą jednym występem przeobrazić pokaz mody w prawdziwe wydarzenie.