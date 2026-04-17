Taylor Swift i Travis Kelce wprowadzają nieoczekiwaną zasadę na swoim ślubie

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Taylor Swift oraz zawodnik NFL Travis Kelce przygotowują się do powiedzenia sobie "tak", ale ceremonia ta będzie czymś więcej niż tylko "momentem sentymentalnym". Para podobno postanowiła przekształcić swoje prywatne wydarzenie w prawdziwą okazję do hojności, prosząc wszystkich gości o rezygnację z prezentów na rzecz darowizn na cele charytatywne.

Wyraźna prośba do gości

Według kilku plotkarskich serwisów celebryckich, Taylor Swift i Travis Kelce podobno powiedzieli swoim bliskim, że nie chcą żadnych prezentów ślubnych, tłumacząc, że mają już „więcej niż wystarczająco” dóbr materialnych. Zespół planistyczny podobno poinformował gości, że zamiast wybierać prezenty, zachęca się ich do przekazywania darowizn na rzecz organizacji charytatywnych, na których im zależy.

Hojność, która nie jest zaskoczeniem

Taylor Swift jest regularnie wyróżniana za swoją „dyskretną” działalność charytatywną: wspiera sprawy związane ze zdrowiem, edukacją, mieszkalnictwem i pomocą doraźną, często bez oficjalnego zainteresowania mediów. Dla jej bliskich przyjaciół i wieloletnich fanów ta prośba o darowizny zamiast prezentów wydaje się idealnie zgodna z jej wizerunkiem kobiety, która chce „pomagać innym” i doceniać wkład swojego zespołu, w tym dostawców, którzy pracowali przy jej ślubie.

Gest, który inspiruje bliskich

Osoby z najbliższego otoczenia pary wskazują, że generalnie przyjęli ten pomysł „z wielkim wzruszeniem i głębokim znaczeniem”. Zamiast skupiać się na znalezieniu „idealnego” lub drogiego prezentu, zachęca się do skupienia się na wyborze organizacji charytatywnej, którą chcą wesprzeć. Takie podejście sprawia, że udział w ceremonii staje się znaczącym gestem, głębszym i trwalszym niż zwykła wymiana dóbr materialnych. Wzmacnia również poczucie wspólnego zaangażowania, w którym każdy na swój sposób przyczynia się do sprawy wykraczającej poza samo wydarzenie.

Zarys tego ślubu, który miał się odbyć latem 2026 roku w bardzo prywatnej atmosferze, podkreśla tę linię postępowania: wydarzenie kameralne, pomyślane wokół uczucia, zaangażowania i solidarności, a nie spektakularnego nadmiaru.